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黃珊珊備戰2024立委？ 黃瀞瑩：言之過早

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「學姐」黃瀞瑩（右）認為現在談前副市長黃珊珊的下一步還言之過早。圖／《POP撞新聞》提供
「學姐」黃瀞瑩（右）認為現在談前副市長黃珊珊的下一步還言之過早。圖／《POP撞新聞》提供

台北市議員當選人黃瀞瑩今接受POP Radio《POP撞新聞》專訪，主持人平秀琳問到台北市長柯文哲的下一步是否為2024總統大選？黃瀞瑩認為從現在開始準備是好事，但還是要親自問柯；而前副市長黃珊珊是否備戰2024立委選舉？黃瀞瑩則直言「言之過早」，黃珊珊永遠把家人放在第一位。

「學姐」黃瀞瑩在台北市士林、北投區狂掃2萬9270票，以最高票之姿當選。黃瀞瑩廣播節目專訪時表示，原本預估得票數是踩線擦邊，「如果是中段班的成績就已經很開心，沒有想過得第一高票」，她坦言，還未習慣被稱呼「議員」，已經感受很大的壓力與責任接踵而來。

主持人平秀琳問，若柯文哲要投入2024總統選舉是否有藍白合作空間？黃瀞瑩說，民眾黨如要甩掉「第三大黨」的名稱，邁向第一或第二大黨，無論哪一個政黨都要保留依照議題合作空間，而非因循政治利益只與特定政黨合作。

黃瀞瑩表示，選後應有可以檢討的地方，盼黨內共同進行，她也提到新竹市的成績「非常不錯」，肯定高虹安「強大意志與內心堅強」，挺過諸多攻擊順利當選，「很厲害」。被問到柯文哲是否參選2024總統？黃說跟在柯文哲身邊，大概知道他的方向與目標，從現在開始準備是好事，但建議親自問柯文哲。

至於黃珊珊下一步是否參選2024立委？黃瀞瑩認為現在談這些言之過早，她認識的黃珊珊永遠將家人放在第一位，選後也有很多要逐一完成的事情，未來將以輔佐協助4位民眾黨籍台北市議員，黃瀞瑩希望能持續推動黃珊珊任內未完成的捷運綠廊規劃，也將持續推動中繼市場與市場改建。

對於蔣萬安將入主台北市政府，黃瀞瑩談到對蔣的印象是很拘謹、常常正襟危坐，她希望蔣萬安應以對市政熟悉度的基礎提出市政人選，「不希望他（蔣）讓台北市回到過去空轉的狀況」，黃瀞瑩建議蔣萬安應多告訴大家他的市政藍圖規畫。

「學姐」黃瀞瑩認為現在談前副市長黃珊珊的下一步還言之過早。圖／《POP撞新聞》提供
「學姐」黃瀞瑩認為現在談前副市長黃珊珊的下一步還言之過早。圖／《POP撞新聞》提供

黃瀞瑩 台北市長 柯文哲

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