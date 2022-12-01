石斑跳票、補助遭審計部認重大缺失 藍批農委會亂撒幣

國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評農委會主委陳吉仲「班班吃石斑」政策跳票，而不僅蛋價飆漲無法抑制，包括鳳梨等農產品都無法做到產銷平衡，都是用補助及去化機制「亂搞」。

國民黨團總召曾銘宗表示，農委會近年天災救助被審計部認定至少三項缺失，根本是亂撒幣、亂花納稅人錢，直言內閣改組「陳吉仲趕快走吧」。

國民黨立委謝衣鳳指出，今年前十個月雞蛋價格年增率是31.66％，陳吉仲稱農委會只有管蛋供應，沒管蛋價，但根據農委會物價穩定小組機制，就有規定要「研擬執行穩定物價相關措施」。

謝衣鳳批評，陳吉仲常「沒按陳吉仲自己說的實行」，而「班班吃石斑」也是一例，就是陳吉仲沒掌握產地銷售實際過程，以至於沒法做到產銷平衡、更沒辦法協助農民。

國民黨立委廖婉汝也表示，農委會對產銷穩定基礎的政策就是「亂做亂搞」， 僅靠補助跟去化，補助沒有一個比例標準，而若過剩，就是給國軍、學校去化或國營事業睦鄰基金來買，且農委會還「恫嚇」農會要協助銷售農產品，將業績列入考核。

賴士葆指出，據統計，七月開始石斑魚賣去香港的數量大增，但學童到現在沒吃到石斑，陳吉仲根本沒有心在此承諾上，只會大撒幣跟以泛政治化語言政治操作。

賴士葆舉例表示，像是之前鳳梨被大陸禁止，農委會力推鳳梨賣去日本，還投書感謝日本，但根本是「賤賣」，因為包括運費補助每公斤8塊錢、外銷棧板每公斤補助2塊錢、產銷履歷分級包裝外銷業者每公斤2元、供貨農民團體3元等補助一堆，就是人民買單、貼錢賣日本。

賴士葆也指出，之前說不要雞蛋不能放同藍、不能只賣給對岸，但現在鳳梨96％外銷都靠日本，不是也一樣？且賣的量還遠低於過去賣大陸。另日本產經新聞已發出台灣鳳梨在日本供過於求、價格下跌的警訊，但農委會還在狀況外、大內宣「腦筋只有政治和選舉，用大撒幣遮蓋專業不足」

曾銘宗指出，農委會的天災補助也大有問題，如是花在刀口上的必要補助，國民黨團都支持，但根據審計部決算報告，農委會補助至少被列出三項缺失。

首先108年到110年，農委會現金救治的天災救助清冊中，總共核給1096公頃土地共6033萬元補助，但總土地權狀面積只有 772公頃「有這麼誇張？」，另外109年和110年，有農地一面申請休耕，但又重複申請天災補助，農委會也發出共將近三千萬元補助。

而申請救助的農地中，像農路、水塘、空地、農舍及建物都應扣除，審計部卻查出農委會有5萬2157件應扣除而沒扣除，對於農委會把人民納稅錢不當一回事，國民黨嚴厲譴責。

曾銘宗也強調，之前就有披露，農委會政策行銷費用近1.2億中，2887萬讓三立接案，3603萬給民視，共佔54％，也就是不僅亂撒幣，還把標案給特定單位，他呼籲內閣要改組了，「陳吉仲，你趕快走吧」

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