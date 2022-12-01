影／朱立倫南下感謝柯志恩 藍營團結大喊加油
九合一選舉大勝後，國民黨主席朱立倫今天上午到高雄舉辦感恩茶會。朱立倫表示，他最感謝國民黨艱困選區嘉義縣、台南市、屏東市、高雄市4位最辛苦的選將，他們是真正的英雄，其輔選團隊非常努力，成績也有成長，但還是要對在地的所有支持者表示抱歉，過去國民黨努力不夠，所以4年後國民黨一定要贏回來，這是他們的決心和目標。
朱立倫表示，他們連一分鐘高興的時間都不應該有，因為國民黨還要持續反省、檢討、努力，這次是人民對民進黨的不滿，如果說要勝利的話，也是非綠陣營的勝利，國民黨還要持續加油努力。
國民黨推派柯志恩挑戰高雄市長，最後拿下52萬9607票、得票率40.16%，以23萬6540票敗陣，挑戰高雄市長失利的柯志恩也特地感謝大家支持，感恩茶會現場聚集多位議員當選人及藍營支持者，大家都希望未來四年能夠在發揮戰力，重新奪回政權。
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