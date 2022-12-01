快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

影／朱立倫南下感謝柯志恩 藍營團結大喊加油

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
國民黨推派柯志恩挑戰高雄市長，最後拿下52萬9607票、得票率40.16%，以23萬6540票敗陣，挑戰高雄市長失利的柯志恩特地感謝大家支持。記者劉學聖／攝影
國民黨推派柯志恩挑戰高雄市長，最後拿下52萬9607票、得票率40.16%，以23萬6540票敗陣，挑戰高雄市長失利的柯志恩特地感謝大家支持。記者劉學聖／攝影

九合一選舉大勝後，國民黨主席朱立倫今天上午到高雄舉辦感恩茶會。朱立倫表示，他最感謝國民黨艱困選區嘉義縣、台南市、屏東市、高雄市4位最辛苦的選將，他們是真正的英雄，其輔選團隊非常努力，成績也有成長，但還是要對在地的所有支持者表示抱歉，過去國民黨努力不夠，所以4年後國民黨一定要贏回來，這是他們的決心和目標。

朱立倫表示，他們連一分鐘高興的時間都不應該有，因為國民黨還要持續反省、檢討、努力，這次是人民對民進黨的不滿，如果說要勝利的話，也是非綠陣營的勝利，國民黨還要持續加油努力。

國民黨推派柯志恩挑戰高雄市長，最後拿下52萬9607票、得票率40.16%，以23萬6540票敗陣，挑戰高雄市長失利的柯志恩也特地感謝大家支持，感恩茶會現場聚集多位議員當選人及藍營支持者，大家都希望未來四年能夠在發揮戰力，重新奪回政權。

國民黨主席朱立倫今天特地南下鼓勵挑戰高雄市長失利的柯志恩，希望她四年後能夠再接再厲。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫今天特地南下鼓勵挑戰高雄市長失利的柯志恩，希望她四年後能夠再接再厲。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天特地南下鼓勵挑戰高雄市長失利的柯志恩（右），希望她四年後能夠再接再厲。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天特地南下鼓勵挑戰高雄市長失利的柯志恩（右），希望她四年後能夠再接再厲。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉學聖／攝影
國民黨推派柯志恩挑戰高雄市長，最後拿下52萬9607票、得票率40.16%，以23萬6540票敗陣，挑戰高雄市長失利的柯志恩特地感謝大家支持。記者劉學聖／攝影
國民黨推派柯志恩挑戰高雄市長，最後拿下52萬9607票、得票率40.16%，以23萬6540票敗陣，挑戰高雄市長失利的柯志恩特地感謝大家支持。記者劉學聖／攝影

國民黨 高雄市長 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫悼江澤民「一個世紀的結束」不鬆口柯志恩下一步

感恩茶會12月6日啟動 柯志恩：會去那瑪夏幫陳其邁看一棟房子

陳其邁補助款2298萬、柯志恩1588萬 另2市長候選人保證金充公

支持者喊我們等你回來！柯志恩結束2天謝票：會繼續陪大家

相關新聞

將投入2024總統大選？柯文哲：哎呀！先回台大休息

前立委郭正亮在政論節目指出，若2024年民進黨派出賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競選總統，柯文哲將「完全被邊緣化...

【重磅快評】「十問」蘇貞昌 隱忍留任為哪樁？

九合一選舉大敗，民進黨主席蔡英文在敗選之夜請辭，但行政院長蘇貞昌欲走還留，慰留的劇本早就寫好，只是不讓別人偷看。蔡英文跛...

將接任民進黨秘書長？徐國勇：沒接到徵詢

九合一選舉民進黨大敗，內閣改組傳聞不斷，近日傳出內政部長徐國勇將卸任，可能接民進黨職出任秘書長。徐國勇今上午赴內政委員會...

石斑跳票、補助遭審計部認重大缺失 藍批農委會亂撒幣

國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評農委會主委陳吉仲「班班吃石斑」政策跳票，而不僅蛋價飆漲無法抑制，包括鳳梨等農產品都無法...

影／朱立倫南下感謝柯志恩 藍營團結大喊加油

九合一選舉大勝後，國民黨主席朱立倫今天上午到高雄舉辦感恩茶會。朱立倫表示，他最感謝國民黨艱困選區嘉義縣、台南市、屏東市、...

民進黨選舉大敗 柯文哲：用名嘴和網軍治國遲早遭報應

民進黨在九合一選舉大敗，媒體報導蔡英文總統表示因為人民不想看到民進黨獨大。台北市長柯文哲今天說，台灣是民主國家，人民還能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。