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民進黨選舉大敗 柯文哲：用名嘴和網軍治國遲早遭報應

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲今天監視器覆議案舉行記者會，並接受媒體聯訪。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲今天監視器覆議案舉行記者會，並接受媒體聯訪。記者徐偉真／攝影

民進黨在九合一選舉大敗，媒體報導蔡英文總統表示因為人民不想看到民進黨獨大。台北市長柯文哲今天說，台灣是民主國家，人民還能用選票表達意志，無論政黨或政治人物都要嚴肅面對民意。

媒體報導，蔡總統11月28日和參選台北市長的衛福部前部長陳時中競選團隊餐敘。與會者轉述，蔡英文要大家不要沮喪，從各項執政成績跟她的民調來看，外界還算肯定，但大家要更警惕這次選舉結果，蔡總統說民進黨雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大。

柯文哲今天因為監視器覆議案舉行記者會，記者會後接受媒體聯訪。媒體詢問蔡總統說民進黨敗選是因為國人不想讓民進黨一黨獨大，行政院長蘇貞昌也沒有下台。

柯文哲說，他之前就說過，用名嘴和網軍治國遲早會遭報應，就像明朝末年用東廠和錦衣衛治國，一時很爽，但時間久了國家會被搞掉，至於民進黨要不要反省，台灣是民主國家，人民能用選票表達意志，不管政黨還是政治人物要嚴肅面對民意。

ETtoday新聞雲最新民調顯示 ，若國民黨派出新北市長侯友宜參選，柯文哲支持度輸給侯友宜、副總統賴清德，但若國民黨派出黨主席朱立倫，柯文哲支持度躍升第一。

柯文哲說，正事不解決又開始口水戰，民調看看就好，他反問這次選舉選前有哪一份民調準的？就拿前幾天的台北市長選舉來說，哪些民調準、哪些不準？所以民調看看就好，他對文宣式民調很厭倦，以後要少討論民調。

柯文哲今晚將搭機赴日本沖繩市政交流，柯文哲說，悠遊卡拿他當廣告，悠遊卡第一次跨出國境是大事，在沖繩可以刷悠遊卡這要準備很久，凡事先取得灘頭堡，先在沖繩充分使用，再以沖繩為基地往日本前進。

柯文哲說，悠遊卡在過去三年當中做電子支付跨出國境很辛苦，絕大多數電子支付公司都在燒錢，悠遊卡不像大財團有錢可燒，應該要鼓勵認真的人，至於是否有其他出國計畫，他說出國要準備很久，對方要安排也不是那麼容易，就隨緣，現在他要交接還有很多事要做。

柯文哲 民調 民進黨

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