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朱立倫悼江澤民「一個世紀的結束」不鬆口柯志恩下一步

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席朱立倫（左）表示，此次選舉他沒有絲毫欣喜，心中只想著下次如何贏回南部四縣市。記者劉學聖／攝影
國民黨黨主席朱立倫（左）表示，此次選舉他沒有絲毫欣喜，心中只想著下次如何贏回南部四縣市。記者劉學聖／攝影

九合一大選落幕，國民黨主席朱立倫今天參加高雄感恩茶會，朱立倫對於中國大陸前國家主席江澤民逝世表達哀悼之意，認為「這是一個世紀的結束」，希望家人節哀。此外，對於代表國民黨出征的柯志恩及謝龍介是否安排不分區立委，或賦予參選區域立委角色，朱立倫強調，所有在南部辛苦打拚的人都是英雄，每人都會繼續在地方深耕。

中國大陸前國家主席江澤民逝世。朱立倫說，希望家人節哀，畢竟這是一個世紀的結束，希望將來兩岸能夠更和平，國民黨的政策絕對維護兩岸和平，讓大家能夠過好日子。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委，北市議員王鴻薇無意願，人選是否難產？朱立倫表示，目前還在全黨努力當中，一定會提出最能勝選的候選人，國民黨要走對的路、提對的人。

媒體問未來國民黨會不會給柯志恩資源，如以不分區立委或參選區域立委的角色留在高雄。朱立倫說，所有在南部辛苦打拚的同志都是英雄，每一位都不會放棄，國民黨會持續在高雄深耕，柯志恩最重要的工作是培養高雄更多年輕世代，讓大家能夠真正了解民主，怎樣愛高雄、愛台灣，這是國民黨努力的目標，柯本身就是智庫執行長，這也是她的工作之一，她在絕對會在高雄跟大家站在一起，國民黨也永遠跟高雄站在一起。

此外，參選台南市長的謝龍介有無可能被賦予不分區立委職務繼續深耕基層。朱立倫強調，每一位都會持續深耕各地，國民黨絕對會繼續在各地打拚，不管是謝龍介也好，大家都一樣。

國民黨 朱立倫 謝龍介

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