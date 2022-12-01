高嘉瑜頻被要求退黨 蔡易餘：相信她不會退黨

九合一選舉民進黨慘敗，民進黨立委高嘉瑜點名此次敗選戰犯是綠營網軍側翼，引發黨內質疑炮口對內，同黨台北市議員李建昌更建議高嘉瑜退黨。與高嘉瑜友好的民進黨立委蔡易餘今天表示，相信高嘉瑜不會選擇退黨，就算有人要把高嘉瑜推下船，他會丟一條繩子，相信很多人會用繩子把高嘉瑜拉上來。

針對高嘉瑜把綠營此次敗選責任歸咎於綠營側翼網軍，蔡易餘表示，應該要先釐清側翼跟網軍定義，現在很多人都是用很時尚的名字發表言論，外界根本不知道是誰發表的言論，例如在嘉義很紅的小商人，就比較屬於側翼網軍。

蔡易餘表示，網路發達，2018年前高雄市長韓國瑜用大量水軍衝爆台灣言論，要發表言論卻不公開身分，在網路大放厥詞，不願意對言論負責，被罵的當事人連對方是誰都不知道，這是大家不喜歡網軍的狀態。

外界質疑，綠營有網軍側翼，蔡易餘說，不管是柯文哲或國民黨一樣都有一堆帳號，網軍側翼的問題應該不分黨派一起來討論，高嘉瑜只是把網軍側翼的狀況拋出來討論，實際上應該要定義側翼跟網軍。

對於黨內出現要求高嘉瑜「下船」退出民進黨，蔡易餘說，高嘉瑜應該不會下船，就算有人要把高推下去，相信很多人會用繩子把她拉上來；蔡易餘笑稱，高嘉瑜如果被推下船，他會丟繩子給高嘉瑜。

蔡易餘說，高嘉瑜從大學到現在就是民進黨員，雖然有時候對民進黨內很多攻擊跟意見，相信是希望民進黨往好的方向，只是有時候高嘉瑜比較少跟大家溝通，只要調整一下，誤會就會比較少。

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