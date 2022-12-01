新科議員黃瀞瑩：民眾黨首次投入地方選舉 配票困難

台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難，民眾黨若要甩掉第三大黨稱號，邁向第一、二黨，就要保留和各黨間的議題合作空間，而非因循政治利益和特定政黨合作。

主持人提醒，當選公職的黨工容易被視為「類發言人」，黃靜瑩說，過去經歷讓她習慣面對政治議題，但受限市府發言角色「無法自由自在」，未來對議題會更有自己的見解。

黃瀞瑩在士林北投區以2萬9270票，最高票當選，同選區的同黨候選人陳思宇卻以1.1萬票鎩羽而歸，現任市議員的陳父陳建銘批配票不均，黃瀞瑩坦言，民眾黨第一次投入地方選舉，加上沒有基本組織盤，要配票很困難。

黃瀞瑩說，選後有收到柯文哲的簡訊祝賀，但還沒聊過，她認為這次選舉，民眾黨成績不如自己預期，但立委高虹安能拿下新竹市長，「強大意志與內心堅強」才能挺過諸多攻擊順利當選。

主持人問，若民眾黨主席柯文哲要投入2024年總統選舉，藍白是否有合作空間？黃瀞瑩指出，和各黨都要保留議題合作空間，才能擺脫「第三大黨」束縛，朝第一、二大黨目標前進。至於柯文哲是否參選2024總統，黃瀞瑩僅說「跟在他身邊，大概知道他的方向與目標」，她認為從現在開始準備是好事。

外界關心前北市副市長長黃珊珊下一步，主持人問她是否參選2024立委，黃瀞瑩表示目前言之過早，黃珊珊是永遠把家人放在第一位的人，選後也還還有很多事要完成，會先以四位民眾黨新科市議員教練的角色，協助他們在議會上軌道。黃瀞瑩說，希望自己未來能持續推動黃珊珊任內未完成的捷運綠廊規畫、中繼市場與市場改建等政見。 台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩（右）今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳（左）專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供 台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩（右）今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳（左）專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供

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