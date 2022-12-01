快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

新科議員黃瀞瑩：民眾黨首次投入地方選舉 配票困難

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供
台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供

台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難，民眾黨若要甩掉第三大黨稱號，邁向第一、二黨，就要保留和各黨間的議題合作空間，而非因循政治利益和特定政黨合作。

主持人提醒，當選公職的黨工容易被視為「類發言人」，黃靜瑩說，過去經歷讓她習慣面對政治議題，但受限市府發言角色「無法自由自在」，未來對議題會更有自己的見解。

黃瀞瑩在士林北投區以2萬9270票，最高票當選，同選區的同黨候選人陳思宇卻以1.1萬票鎩羽而歸，現任市議員的陳父陳建銘批配票不均，黃瀞瑩坦言，民眾黨第一次投入地方選舉，加上沒有基本組織盤，要配票很困難。

黃瀞瑩說，選後有收到柯文哲的簡訊祝賀，但還沒聊過，她認為這次選舉，民眾黨成績不如自己預期，但立委高虹安能拿下新竹市長，「強大意志與內心堅強」才能挺過諸多攻擊順利當選。

主持人問，若民眾黨主席柯文哲要投入2024年總統選舉，藍白是否有合作空間？黃瀞瑩指出，和各黨都要保留議題合作空間，才能擺脫「第三大黨」束縛，朝第一、二大黨目標前進。至於柯文哲是否參選2024總統，黃瀞瑩僅說「跟在他身邊，大概知道他的方向與目標」，她認為從現在開始準備是好事。

外界關心前北市副市長長黃珊珊下一步，主持人問她是否參選2024立委，黃瀞瑩表示目前言之過早，黃珊珊是永遠把家人放在第一位的人，選後也還還有很多事要完成，會先以四位民眾黨新科市議員教練的角色，協助他們在議會上軌道。黃瀞瑩說，希望自己未來能持續推動黃珊珊任內未完成的捷運綠廊規畫、中繼市場與市場改建等政見。

台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩（右）今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳（左）專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供
台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩（右）今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳（左）專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供
台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩（右）今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳（左）專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供
台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩（右）今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳（左）專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難。 圖／POP Radio提供

黃瀞瑩 台灣民眾黨

延伸閱讀

監視器預算覆議案未過「氣到不接受採訪」？柯文哲被堵訪不搭理只講1句

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

士林大停電 黃瀞瑩慢半拍遭酸第一高票好安靜？學姊喊冤

顏值贏很大！全台「美女候選人」戰果出爐 議員、里長美女如雲

相關新聞

將投入2024總統大選？柯文哲：哎呀！先回台大休息

前立委郭正亮在政論節目指出，若2024年民進黨派出賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競選總統，柯文哲將「完全被邊緣化...

【重磅快評】「十問」蘇貞昌 隱忍留任為哪樁？

九合一選舉大敗，民進黨主席蔡英文在敗選之夜請辭，但行政院長蘇貞昌欲走還留，慰留的劇本早就寫好，只是不讓別人偷看。蔡英文跛...

將接任民進黨秘書長？徐國勇：沒接到徵詢

九合一選舉民進黨大敗，內閣改組傳聞不斷，近日傳出內政部長徐國勇將卸任，可能接民進黨職出任秘書長。徐國勇今上午赴內政委員會...

黃珊珊備戰2024立委？ 黃瀞瑩：言之過早

台北市議員當選人黃瀞瑩今接受POP Radio《POP撞新聞》專訪，主持人平秀琳問到台北市長柯文哲的下一步是否為2024...

石斑跳票、補助遭審計部認重大缺失 藍批農委會亂撒幣

國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評農委會主委陳吉仲「班班吃石斑」政策跳票，而不僅蛋價飆漲無法抑制，包括鳳梨等農產品都無法...

影／朱立倫南下感謝柯志恩 藍營團結大喊加油

九合一選舉大勝後，國民黨主席朱立倫今天上午到高雄舉辦感恩茶會。朱立倫表示，他最感謝國民黨艱困選區嘉義縣、台南市、屏東市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。