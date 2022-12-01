徐國勇辦公室已打包清空？政院：尚未收到任一閣員辭呈

九合一大選民進黨大敗，內閣改組聲浪不斷。內政部長徐國勇傳出多次請辭，辦公室更已打包清空。行政院發言人羅秉成今天在行政院會後記者會表示，無法證實徐國勇辦公室是否清空，行政院目前為止也尚未收到任何一位閣員提出辭呈。

徐國勇今天赴立法院內政委員會備詢，對於是否請辭內政部長，徐國勇受訪表示，政務官沒有任期，「緣起緣滅。國民黨立委曾銘宗質詢時追問，徐國勇是選舉出身，認為此次民進黨敗選主因在哪裡？徐國勇答詢表示，這由黨部去分析，「部長在這裡分析這個不適當」。

曾銘宗追問，能否發表個人意見？徐國勇說，不要啦，個人意見不要在這裡談，由黨部去處理。對於外傳徐國勇將接任民進黨秘書長，曾銘宗再問「會高升嗎？」徐國勇連忙笑答「沒有啦！」

媒體詢問，政院在選後政策推動上有無具體檢討方向，以及內閣人事問題是否會做調整？羅秉成表示，蘇揆就選後裁示與要求，是把行政團隊應有的態度表現出來，政策或法案各方面都應重新盤點檢討，各部會都要積極主動辦理；是否與內閣人事有關，就看檢討情形再說。

至於會有具體檢討會議或期程？羅秉成說，蘇貞昌只是把態度和要求提出，相關部會要朝各方面，包括各界的施政指教或哪些不夠之處，要加以盤點，若有需要檢討就要勇敢檢討，各部會要主動去處理。

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