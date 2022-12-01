【重磅快評】「十問」蘇貞昌 隱忍留任為哪樁？

九合一選舉大敗，民進黨主席蔡英文在敗選之夜請辭，但行政院長蘇貞昌欲走還留，慰留的劇本早就寫好，只是不讓別人偷看。蔡英文跛腳了，蘇貞昌還想衝，對於黨內要求下台聲浪，蘇貞昌昨天堅決表示，行政團隊謙卑面對、誠懇檢討，蔡總統在他提出請辭後，希望他堅守崗位，「我會率領團隊繼續努力」。

2007年，蘇貞昌首次卸任閣揆時曾引用「風塵三俠」情節，他自比「虬髯客」唱作俱佳說，虯髯客牽著騾子就要離開「長安城」，紅拂女追來大喊「大哥不要走」，虯髯客說，「妹子，該走的時候就要走」。當年要參選2008年總統，蘇貞昌乘著熱帶氣旋「該走就走」；如今九合一大敗，蘇卻「賴著不走」，當年衝、如今留，今非昔比為哪樁？

一、民進黨慘敗，黨籍市議員王世堅大罵下台，蘇貞昌至今忍氣吞聲、溫良恭儉讓，一改昔日衝衝衝的火爆性格；蘇貞昌曾形容政壇對手「有所圖必有所忍，有所忍必有所圖」，外界好奇，蘇厚著臉皮隱忍留任，到底所圖為何？

二、2014年大選，國民黨只剩6席縣市長，時任國民黨主席馬英九、行政院長江宜樺下台；2018年大選，民進黨選剩6席縣市長，當時民進黨主席蔡英文、行政院長賴清德下台；2022年，民進黨僅剩5席，結果是「蔡走蘇留」，責任政治似乎到此為止，這就是蘇貞昌所謂的「深刻檢討，回應人民的想法」？

三、地方選舉被視為執政黨的「信任投票」，投票結果不只劍指蔡英文總統，更是對蘇內閣施政的一記重擊；蔡總統2020總統大選獲得817萬多票，今年大選民進黨僅剩474萬票，2年蒸發光343萬票，中間選民流失殆盡；賴清德2018年敗選感覺「被倒閣」，蘇貞昌2022年卻自我感覺良好？

四、南台灣向來是「綠營票倉」，這次卻連綠到出汁的屏東、台南也是慘勝收場，特別是屏東周春米險勝對手1.1萬多票，選得灰頭土臉，尤其蘇貞昌的「種樹百里」變成「禍害百里」，家鄉屏東人和路過屏東的人都怨聲載道，難道蘇貞昌沒有絲毫責任？

五、蘇貞昌是史上最長命閣揆，一人當二次，大敗後還享盡權力，過去大約2年更替的內閣改組，到了蘇內閣彷彿鐵板一塊；黨內抱怨，蘇貞昌一人卡住一整個中生代發展，大小人事一把抓，蔡英文呼籲「中壯世代承擔」，但蘇貞昌是否聽見中生代的怨言？

六、蔡總統曾說，政府如果聽不見人民聲音，人民可以拍桌，但蘇貞昌反其道而行，不僅多次反質詢在野黨立委，災情指揮中心更多次成為蘇揆「耍官威」的舞台；上行下效，衛福部長薛瑞元也跟著嗆立委、酸媒體，目中無人、激化對立仇恨值，成為選情頭號「豬隊長」，閣揆如此囂張傲慢，閣員難道不是有樣學樣？

七、今年選風惡質，網軍側翼肆虐，農委會編列預算豢養網軍，被封為「1450鼻祖」，林秉樞網軍案至今也不了了之；王世堅意有所指說，有個大網軍「已經多大年紀」還在當網軍；民進黨立委林淑芬也指出，應該受到監督的政府，卻透過網軍出征民代，「民主的核心，制衡的功能蕩然無存」，此次選舉是對執政團隊的當頭棒喝，蘇貞昌是否感同身受？

八、退輔會主委李文忠、民進黨立委何志偉都直指「黑道治國」的問題，民進黨高舉「反黑金」，中常會卻有一位黑道中常委，攻擊黑道能取信於人嗎？此外，台南88發槍擊案、桃園八德炒地案、台北黑白聚會，對於「黑道染綠」的質疑，一向雷厲風行的蘇內閣給人民一個交代了嗎？

九、面對2024總統大選，蘇貞昌去年在立院答詢時曾吟詩答詢，「昔年壯志已塵封，半世逐名半世空，今日始知抬眼望，閒雲睥睨最高峰」，他還說了大白話：「不會癢了」；但九合一敗選，派系打回原點，黨內盛傳蘇貞昌也是2024可能人選，無風不起浪，難道蘇貞昌又心癢了？

十、選前一天，蘇貞昌在臉書貼文，「請大家一定要出來投票，給蔡英文總統繼續改革的力量，給台灣繼續前進的力量」，選舉結果形同否決蘇貞昌的催票呼籲，否定蔡總統改革、前進的力量，連AIT處長孫曉雅也公開打臉，不論誰當選，都不會影響美方助台的立場。接受慰留的蘇貞昌還欠國人一個道歉，許多人都質疑，蘇貞昌到底是堅守崗位，還是堅守權位？

15年前，蘇貞昌化身該走就走的「虯髯客」，如今彷彿欲走還留的「鬍渣客」，朝野罵聲連連，應驗了那句名言，「刮別人鬍子前，應該先把自己的刮乾淨」。

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