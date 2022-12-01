選後主持院會 蘇揆要各部會首長檢討、修正、盤點

九合一選舉民進黨大敗。行政院長蘇貞昌今天在選後首次主持行政院會時表示，對選舉結果，作為執政政府一定要嚴肅面對、深刻檢討，執行過程中可能還有要檢討、修正、盤點的地方，所有部會首長一定要虛心、誠懇面對人民的期待與要求，勇敢負責檢討，唯有這樣，民主選舉制度及結果才能落實。

行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會轉述，蘇貞昌在會中表示，九合一選舉已平和順利完成，感謝所有參與的國人同胞，共同讓台灣民主愈來愈成熟，也要感謝中選會及地方選務機構全體選務人員，以及檢警調各有關機關，在辦理選務、維護秩序、端正選風所做的努力。

蘇貞昌表示，他要代表政院向所有當選者表達恭賀與祝福，期許新任或連任個地方首長及公職人員，就任後履行對選民的承諾，做好團隊工作，在任期中施展抱負，在崗位上盡責，推動城市繁榮，為民眾開創更好的生活。

蘇貞昌說，政院秉持積極協助各地方政府推動各項政策，與地方政府合作，共同推展諸多福國利民，政治工作沒有假期，「我們持續不斷努力，要因應國內外險峻情勢和許多人民期待的工作，要繼續前行。」

蘇貞昌說，他要拜託相關部會全體同仁，民主政治一定有選舉，選舉雖然不是民主政治的全部，但選舉非常重要，選舉結果展現人民意志，每張選票都是一個期待。作為執政政府，對選舉結果一定要嚴肅面對、深刻檢討。

蘇貞昌說，雖然過去大家團結努力是有做出一些成績，但人民的期待更高，要求更多，執行過程中可能還有要檢討、修正、盤點的地方，請所有部會首長一定要虛心、誠懇面對人民期待與要求，勇敢負責檢討自己所有工作；唯有這樣，民主選舉制度及結果才能落實，為民服務，為國家做事，持續不斷。

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