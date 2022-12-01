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影／「班班吃石斑」跳票？藍批陳吉仲：只會大撒幣

聯合報／ 記者陳聖文任忠泰毛昱棋張善寧黃靖雯／台北即時報導
國民黨立委賴士葆批評農委會主委陳吉仲只會「大撒幣」。記者陳聖文／攝影
國民黨立委賴士葆批評農委會主委陳吉仲只會「大撒幣」。記者陳聖文／攝影

國民黨團於黨團記者室召開「全民吃鳳梨 軍人吃香蕉 學生吃石斑 只剩補助的農業政策」記者會，批評陳吉仲遇到產銷問題，只會「大撒幣 plus 政治操作」。

國民黨立委賴士葆批評陳吉仲是外行的農業專家，碰到大陸就「政治化」，碰到產銷問題就「大撒幣」，只會這一招，之前說要讓班班有石斑吃，到現在都沒吃到，除了因為石斑還沒養大以外，還因為很大一部分產量跑去香港了，但農委會完全狀況外，所以小朋友吃不到，是因為沒有量。

賴士葆還抨擊陳吉中腦筋裡面只有政治、只有選舉，只會用大撒幣來遮蓋他的專業不足，完全只看政治，不看實際的產銷，並表示這是全國農民以及全民的悲哀。

陳吉仲 賴士葆 國民黨

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