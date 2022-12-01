國民黨立委補選都沒準備？王鴻薇透露選前黨部就找她談

台北市議員王鴻薇近日頻被點名投入台北市立委補選。王鴻薇今天接受專訪時表示，她之前就知道「這件事會來」，透露她和國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹選前就碰過面談補選，台北市長當選人蔣萬安也勸進她，和她說這席有不能輸的壓力。

王鴻薇今天早上到「誰來早餐」節目接受主持人朱凱翔專訪，談立委補選。王鴻薇頻頻被點名，她周二深夜發聲明表達不參選立場，她昨天上午接受媒體聯訪時被問到若黨中央強行徵召她，她不會選也不能選。

外界批評國民黨怎麼在蔣萬安請辭後一點規畫備案都沒有，王鴻薇透露，她知道這件事會來，中選會18日公告補選那天，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹就打給她，但她當時在忙拜票，黃呂錦茹邀請她參加黨部活動，她無法過去，黃呂錦茹說要直接到她競選總部等她，她那天拜票到很晚，回到總部就看到黃呂錦茹在等她。

王鴻薇說，「我又不是白痴」，當然知道主委找她什麼事情，連助理都能察覺，還問她「我們是不是選完這次又要再選？」她當天跟黃呂錦茹說時程對她來說不可能，希望黨部趕快找別人，證實兩人選舉前有見面談過補選。

王鴻薇也透露，這段期間黨主席朱立倫和台北市長當選人蔣萬安都有和她談，她本來周一晚上就要發聲明以明志，她先生叫她趕快發，讓各界不要再勸進她，她發聲明前打給黃呂錦茹和朱立倫，朱立倫希望她不要發，說「我拜託妳」，朱立倫隔天找蔣萬安一起和王鴻薇談，所以王鴻薇先壓住聲明沒發。

王鴻薇說，她想到國民黨周三有中常會，有人說國民黨說不定直接提名她，她想一想覺得這樣更對撞，所以周二晚上她就直接發了聲明，沒先跟任何人說。朱凱翔問她蔣萬安跟她說了什麼，王鴻薇說就是大家說的都差不多，蔣萬安說這席立委有不能輸的壓力，只有她能勝選，他一定全力輔選，希望王鴻薇幫忙。

王鴻薇說，她沒有看過黨中央的民調，她不會因為民調領先才選，即便落後她也會打，這不是不能克服的問題，認為若沒有議員就職的難題，她會贏，蔣萬安有這席不能丟的壓力，國民黨的確沒有勝選者氣勢恐中斷，很多人這樣跟她說，這些立場都對，她、朱立倫、蔣萬安等每個人的立場都是對的，「只是兜不在一起」，她現在真的很難，還沒有決定。

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