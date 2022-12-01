聽新聞
test
0:00 / 0:00
將接任民進黨秘書長？徐國勇：沒接到徵詢
九合一選舉民進黨大敗，內閣改組傳聞不斷，近日傳出內政部長徐國勇將卸任，可能接民進黨職出任秘書長。徐國勇今上午赴內政委員會備詢前回應，沒有接到徵詢，他也說，「政務官沒有任期，緣起緣滅。」
徐國勇上午赴內政委員會就「九合一選舉選務爭議及後續因應作為」專案報告並備詢。
據傳，徐國勇傳將離開內閣，徐十分倚重的簡任秘書徐健麟昨接任役政署副署長，被視為徐將異動的指標。另有傳聞指出，徐國勇可能出任黨秘書長。
對此，徐國勇會前受訪時表示，他沒有接到徵詢，從立法委員轉任到政務官，政務官本來就沒有任期，隨時會下台，所以從立法院來到這裡就了解「緣起緣滅」。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言