將接任民進黨秘書長？徐國勇：沒接到徵詢

九合一選舉民進黨大敗，內閣改組傳聞不斷，近日傳出內政部長徐國勇將卸任，可能接民進黨職出任秘書長。徐國勇今上午赴內政委員會備詢前回應，沒有接到徵詢，他也說，「政務官沒有任期，緣起緣滅。」

徐國勇上午赴內政委員會就「九合一選舉選務爭議及後續因應作為」專案報告並備詢。

據傳，徐國勇傳將離開內閣，徐十分倚重的簡任秘書徐健麟昨接任役政署副署長，被視為徐將異動的指標。另有傳聞指出，徐國勇可能出任黨秘書長。

對此，徐國勇會前受訪時表示，他沒有接到徵詢，從立法委員轉任到政務官，政務官本來就沒有任期，隨時會下台，所以從立法院來到這裡就了解「緣起緣滅」。

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