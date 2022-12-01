恩恩爸看完訪問侯友宜影片直呼噁心 批黃暐瀚擦脂抹粉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
恩恩爸。本報資料照片
恩恩爸。本報資料照片

恩恩案從選前持續討論到選後，新北市長侯友宜選前上資深媒體人黃暐瀚直播節目，透露不想談恩恩案是怕對恩恩爸媽太殘忍，被網友大讚暖心。恩恩爸批評，看完直播影片後感到憤怒和噁心，不知道黃決定擦脂抹粉時，有沒有想過如果恩恩是自己的孩子，是否還能講出這種話？

資深媒體人黃暐瀚日前在直播中透露侯友宜私下對恩恩案一事的看法，並直呼自己「被說服了」；據黃分享，侯友宜被問到時說，不談恩恩案是怕把所有細節攤開，民眾反而會去追究父母責任，太殘忍了，引發討論，有網友還大讚「太暖」；恩恩爸稍早發文則直呼「噁心」。

恩恩爸表示，今天氣變冷，下班走去停車場的路上，想起了恩恩，眼淚不自覺滴落，覺得滿腹委屈無處宣洩；早上上班前，有記者傳給他黃暐瀚的原直播影片，看完更是感到憤怒和噁心，台灣社會總是不缺趨炎附勢，錦上添花的人。

恩恩爸指出，不知道黃暐瀚決定出來出來擦脂抹粉的時候，內心可曾想過，如果恩恩是他的孩子，是否還說得出侯友宜很暖心？過去七個月，侯不曾打過一通電話給他，不曾正面回答他任何問題，不曾阻止過網軍對他的不斷霸凌。

恩恩爸認為，黃暐瀚絕對不是笨蛋，當記者這麼多年，多少社會事沒有看過，一定會理解他的憤怒和無力感。他每天都在不斷檢討自己的責任，從不間斷，不知道為什麼黃暐瀚講的出這種傷人的話語？剛要凝結的傷口，又被噁心言語劃破了，心在流淌著鮮血。

黃暐瀚 恩恩爸 侯友宜

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