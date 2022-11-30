民眾黨第二屆黨主席選舉報名今截止 僅一人報名就是「他」

蔣萬安當選台北市長，藍營由誰補選這席立委，這幾天熱門人選浮上檯面，雖然民進黨在九合一選舉慘敗，但藍營認為要守住這席很不容易，不排除綠營有報復性投票；學者也指民進黨的頹勢反而是補選的優勢，國民黨不見得能討到便宜。國民黨這次明明大贏，為何立委補選對國民黨仍是苦戰一場？

2022-11-30 17:00