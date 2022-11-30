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民眾黨第二屆黨主席選舉報名今截止 僅一人報名就是「他」
台灣民眾黨第2屆黨主席、黨代表選舉報名今天下午六點截止，12月10日投開票。台灣民眾黨秘書長謝立功說，登記競選黨主席的僅一人。據了解，謝說的就是現任黨主席柯文哲。
民眾黨表示，12月10日上午九點到下午四點線上舉行，下午五點開票，12月14日公布選舉結果。
外傳黨內前立委蔡壁如有意離開民眾黨，蔡壁如幕僚透露，蔡是創黨元老也是民眾黨終身黨員，不會離開民眾黨，只是先休息一陣子；休息期間會為自己論文案「搏清白」，盼有圓滿結果。
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