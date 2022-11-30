陳其邁補助款2298萬、柯志恩1588萬 另2市長候選人保證金充公

高雄市長、議員等公職人員選舉結束，高市選委會統計，本屆共有兩位市長候選人得票數未超過總投票人數的十分之一，無法發還保證金150萬元，另有27位議員候選人被沒收20萬保證金，共840萬納入國庫。另外，民進黨候選人陳其邁獲得2298萬選票補助款，國民黨柯志恩1588萬。

高市選委會統計，本屆市長選舉人人數為228萬2623人，市長選舉有4人登記參選，須達十分之一（28萬262票）可領保證金。除民進黨陳其邁及國民黨柯志恩外，另兩位候選人曾尹儷及鄭宇翔得票數均未達標。

此次共128人登記參選高市議員，各區選舉人數不一，必須達應選名額的十分之一票數才能領回保證金。以第一選區為例，投票人數10萬139人，必須以總人數除以三之後的十分之一來算，所以得票數必須至少達3千多票才能領回20 萬保證金。

高市選委會指出，里長選舉的得票數也必須跨過選舉人數的十分之一門檻才可領保證金，人數未統計。

高雄市長候選人柯志恩、陳其邁不但可領回保證金，若以1票30元統計，陳其邁76萬6147票、補助款2298萬4410元，柯志恩52萬9607票、補助款1588萬8210元。 右起柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁4人登記參選高雄市長，曾、鄭兩人不僅被沒收保證金，也拿不到補助款。圖／高市選委會提供

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