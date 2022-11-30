國民黨籲春節前恢復小三通 蘇貞昌回應了

國民黨團今天舉行記者會，呼籲政府在農曆春節前恢復小三通。行政院長蘇貞昌今天表示，雖然國際開放，但中國疫情還有各種風波不斷，希望中國能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關處理。

國民黨立委陳雪生表示，恢復小三通是金馬民眾的期待，希望至少在農曆春節前復航。

蘇貞昌今下午出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮」，他在會前受訪表示，謝謝國人同胞合作，在指揮中心規範下，終於守住疫情，明日就可拿下口罩，恢復正常生活，要特別感謝大家一起加油。

蘇貞昌表示，疫情期間雖然國際開放，但中國還有各種風波不斷，政府都密切注意，也希望中國能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關的處理。

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