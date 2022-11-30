快訊

江澤民喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者：最不像共產黨員的領導人

蔡總統博士論文案下月23日宣判 彭文正律師拍桌痛罵法官「混蛋」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨籲春節前恢復小三通 蘇貞昌回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳雪生（左起）、總召曾銘宗、立委陳玉珍呼籲連口罩政策都逐步解封，小三通應該開放。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳雪生（左起）、總召曾銘宗、立委陳玉珍呼籲連口罩政策都逐步解封，小三通應該開放。記者曾原信／攝影

國民黨團今天舉行記者會，呼籲政府在農曆春節前恢復小三通。行政院長蘇貞昌今天表示，雖然國際開放，但中國疫情還有各種風波不斷，希望中國能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關處理。

國民黨立委陳雪生表示，恢復小三通是金馬民眾的期待，希望至少在農曆春節前復航。

蘇貞昌今下午出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮」，他在會前受訪表示，謝謝國人同胞合作，在指揮中心規範下，終於守住疫情，明日就可拿下口罩，恢復正常生活，要特別感謝大家一起加油。

蘇貞昌表示，疫情期間雖然國際開放，但中國還有各種風波不斷，政府都密切注意，也希望中國能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關的處理。

蘇貞昌 春節 小三通

延伸閱讀

再轟蘇貞昌要先下台 王世堅舉這兩案例

籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

選主席、接閣揆？鄭文燦：坐下討論 形成共識比較重要

【重磅快評】邱議瑩弟回任華航高官 這就是蘇貞昌的檢討

相關新聞

國民黨籲春節前恢復小三通 蘇貞昌回應了

國民黨團今天舉行記者會，呼籲政府在農曆春節前恢復小三通。行政院長蘇貞昌今天表示，雖然國際開放，但中國疫情還有各種風波不斷...

江澤民逝世 照片回顧歷史性辜江會 兩岸融冰一笑泯恩仇

中共第三代領導人江澤民11月30日病逝於上海，享耆壽96歲，江澤民任內與前總統李登輝之間交鋒不斷，從密使穿梭到翻臉交惡，幾度掀起台海危機。聯合報數位版整理1998年10月18日海基會董事長辜振甫「融冰之旅」，回顧辜江會上兩岸曾一笑泯恩仇的精彩對話。

藍軍大勝士氣大振 為何蔣萬安留下的立委缺還是苦戰一場？

蔣萬安當選台北市長，藍營由誰補選這席立委，這幾天熱門人選浮上檯面，雖然民進黨在九合一選舉慘敗，但藍營認為要守住這席很不容易，不排除綠營有報復性投票；學者也指民進黨的頹勢反而是補選的優勢，國民黨不見得能討到便宜。國民黨這次明明大贏，為何立委補選對國民黨仍是苦戰一場？

遭控曾邀館長一起罵政府 陳明文駁斥：胡說八道蹭流量

網紅「館長」陳之漢昨晚開直播，找來特助小宇爆料，民進黨立委陳明文曾致電邀請「一起罵政府」。陳明文今天在立法院受訪表示，沒...

陳其邁代理黨主席 凸顯蔡英文卡位盤算勝過檢討敗選

高雄市長陳其邁今天接任民進黨代理主席，被視為民進黨在上周六大選敗選後重新出發的關鍵一步，但這樣的安排凸顯民進黨內「卡位」仍優先於「檢討」，並未真正回應民進黨內與國人的期待。

民眾不願民進黨獨大？蔡英文只說對一半 革新先鬆綁「軟管控」

民進黨九合一選舉慘敗，不少人下註解「驕者必敗」。其實如此驕氣不只表現在一般提及的提名人選獨斷、爭議處理等選舉事務，而是早在特別是2020年綠營再次贏得總統大選後，就表現在不少部會對有異議的媒體、NGO乃至抗議者的態度。民進黨若真想革新，首先該廢除所有「軟管控」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。