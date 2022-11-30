聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨籲春節前恢復小三通 蘇貞昌回應了
國民黨團今天舉行記者會，呼籲政府在農曆春節前恢復小三通。行政院長蘇貞昌今天表示，雖然國際開放，但中國疫情還有各種風波不斷，希望中國能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關處理。
國民黨立委陳雪生表示，恢復小三通是金馬民眾的期待，希望至少在農曆春節前復航。
蘇貞昌今下午出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮」，他在會前受訪表示，謝謝國人同胞合作，在指揮中心規範下，終於守住疫情，明日就可拿下口罩，恢復正常生活，要特別感謝大家一起加油。
蘇貞昌表示，疫情期間雖然國際開放，但中國還有各種風波不斷，政府都密切注意，也希望中國能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關的處理。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言