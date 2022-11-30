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黨內再傳促下台聲浪 蘇揆：我會率領團隊繼續努力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
面對九合一大選民進黨大敗，行政院長蘇貞昌表示，面對選舉結果，他們應該嚴肅面對，深刻檢討，回應人民的想法。記者胡經周／攝影
面對九合一大選民進黨大敗，行政院長蘇貞昌表示，面對選舉結果，他們應該嚴肅面對，深刻檢討，回應人民的想法。記者胡經周／攝影

九合一選舉民進黨大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭獲慰留。外界指接受慰留是擔心總預算案審查進度延宕、內閣改組是否會在農曆年前後異動？蘇貞昌今天表示，他會率領團隊繼續為整個國家需要做的方方面面工作繼續努力，希望外界能給予支持，對於這次選舉也會誠懇檢討。

蘇貞昌今下午出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮」。

對於民進黨台北市議員王世堅今再點名，蘇貞昌應該下台負責。蘇貞昌表示，蔡英文總統在他提出請辭後交代，不但國內外情勢嚴峻，各種重大施政工作都在進行，希望他堅守崗位，「我會率領團隊，為整個國家需要做的方方面面工作繼續努力，希望外界都能給我們支持」；對於這次選舉，行政團隊也謙卑面對、誠懇檢討，要如何才能做到更好。

蘇貞昌 九合一選舉 2022大選

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