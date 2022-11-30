快訊

曾喊台灣問題不能拖延！江澤民、李登輝交鋒逾十年 台海幾度掀危機

曾權傾一時！江澤民白血病過世享耆壽96歲 政治生涯一次看

蔡總統論文原稿現身法院 彭文正律師批是假的「1983年沒有立可白」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭控曾邀館長一起罵政府 陳明文駁斥：胡說八道蹭流量

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委陳明文。圖／本報資料照片
民進黨立委陳明文。圖／本報資料照片

網紅「館長」陳之漢昨晚開直播，找來特助小宇爆料，民進黨立委陳明文曾致電邀請「一起罵政府」。陳明文今天在立法院受訪表示，沒有這回事，完全是胡說八道，要館長講話要有憑有據。

九合一地方選舉民進黨慘敗，黨內掀起檢討聲浪，英系被指控是戰犯之一；未料，陳之漢特助小宇昨晚爆料，陳明文先前曾電話邀請陳之漢一起罵政府，引發各界議論。

「沒有這回事」，陳明文今天表示，從來沒有打電話給陳之漢，相約一起罵政府，館長可能看到這次民進黨大敗，一起跟著風向來罵民進黨，蹭他的流量，這是他胡說八道。

陳明文強調，陳之漢雖然是網紅，但做事還是要有一些公信力，講話要有憑有據，才會被社會敬重，不要隨便罵人。

陳之漢 陳明文 民進黨

延伸閱讀

嘉義縣鄉鎮市長當選名單／綠營多位候選人落選 「國嘉隊」挫敗

嘉義縣開票結果／綠營內鬨的嘉縣治太保市長選戰 退出民進黨的鄭淑分當選

「政治生涯可怕」 高虹安笑稱：國中獲馬英九頒獎「死亡之握」

溪口鄉柴林腳抽水站啟用 保障鄉民生命財產安全

相關新聞

藍軍大勝士氣大振 為何蔣萬安留下的立委缺還是苦戰一場？

蔣萬安當選台北市長，藍營由誰補選這席立委，這幾天熱門人選浮上檯面，雖然民進黨在九合一選舉慘敗，但藍營認為要守住這席很不容易，不排除綠營有報復性投票；學者也指民進黨的頹勢反而是補選的優勢，國民黨不見得能討到便宜。國民黨這次明明大贏，為何立委補選對國民黨仍是苦戰一場？

遭控曾邀館長一起罵政府 陳明文駁斥：胡說八道蹭流量

網紅「館長」陳之漢昨晚開直播，找來特助小宇爆料，民進黨立委陳明文曾致電邀請「一起罵政府」。陳明文今天在立法院受訪表示，沒...

陳其邁代理黨主席 凸顯蔡英文卡位盤算勝過檢討敗選

高雄市長陳其邁今天接任民進黨代理主席，被視為民進黨在上周六大選敗選後重新出發的關鍵一步，但這樣的安排凸顯民進黨內「卡位」仍優先於「檢討」，並未真正回應民進黨內與國人的期待。

民眾不願民進黨獨大？蔡英文只說對一半 革新先鬆綁「軟管控」

民進黨九合一選舉慘敗，不少人下註解「驕者必敗」。其實如此驕氣不只表現在一般提及的提名人選獨斷、爭議處理等選舉事務，而是早在特別是2020年綠營再次贏得總統大選後，就表現在不少部會對有異議的媒體、NGO乃至抗議者的態度。民進黨若真想革新，首先該廢除所有「軟管控」。

再轟蘇貞昌要先下台 王世堅舉這兩案例

九合一選舉民進黨大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭，又接受慰留，民進黨台北市議員王世堅日前批評一切傲慢是由蘇貞昌而起，認為蘇應...

陳其邁接任民進黨代理主席 下午3時發表談話

民進黨2022年九合一選舉大敗，蔡英文總統在投票日當天即宣布即刻辭去黨主席一職。今天選後首場中常會由中常委互推代理黨主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。