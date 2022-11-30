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遭控曾邀館長一起罵政府 陳明文駁斥：胡說八道蹭流量
網紅「館長」陳之漢昨晚開直播，找來特助小宇爆料，民進黨立委陳明文曾致電邀請「一起罵政府」。陳明文今天在立法院受訪表示，沒有這回事，完全是胡說八道，要館長講話要有憑有據。
九合一地方選舉民進黨慘敗，黨內掀起檢討聲浪，英系被指控是戰犯之一；未料，陳之漢特助小宇昨晚爆料，陳明文先前曾電話邀請陳之漢一起罵政府，引發各界議論。
「沒有這回事」，陳明文今天表示，從來沒有打電話給陳之漢，相約一起罵政府，館長可能看到這次民進黨大敗，一起跟著風向來罵民進黨，蹭他的流量，這是他胡說八道。
陳明文強調，陳之漢雖然是網紅，但做事還是要有一些公信力，講話要有憑有據，才會被社會敬重，不要隨便罵人。
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