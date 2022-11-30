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再轟蘇貞昌要先下台 王世堅舉這兩案例

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員王世堅，中午接受「新聞不芹菜」 主持人黃光芹專訪。圖／取自直播網站
民進黨台北市議員王世堅，中午接受「新聞不芹菜」 主持人黃光芹專訪。圖／取自直播網站

九合一選舉民進黨大敗，行政院蘇貞昌口頭請辭，又接受慰留，民進黨台北市議員王世堅日前批評一切傲慢是由蘇貞昌而起，認為蘇應該下台負責。王世堅中午接受「新聞不芹菜」 主持人黃光芹專訪時，再點慶富案和建國啤酒廠都更停擺影響北科大校地，轟蘇貞昌身為最高行政首長，應該先下台。

王世堅說，慶富案還記不記得？前總統馬英九末年，發包了獵雷艦，換民進黨執政後，合庫的貸款案，當時合庫董事長率所有行庫聯合款了上百億，但獵雷艦根本沒做、造假，這根本是詐貸案，董事長下台，檢調也在追查，幾年下來，結果蘇貞昌一上台，又把董事長派到更大的金庫，派去第一金控當董事長，請問，這麼多年來，就看蘇貞昌怎麼好好處理這案子，但「你為什麼這麼做？」

王世堅指出，另外談技職教育，總統蔡英文6年前上任時，她到好多地方演講，認為不好的大學應先退場，過去三專、五專要重新恢復，結果率先響應的幾間學校，包括國立台北科技大學，過去110年的歷史，在台北工專時有4、5千學生，有13公頃校地，現在1.3萬學生只剩下9公頃，因為北市開發，被徵收了，結果蔡總統上任就答應建國啤酒廠改建商業大樓，回饋四成土地給政府，無償交給北科大做教育之用，但蘇院長上來這計畫就打斷。

王世堅指出，蘇貞昌認為要把捐出來的四成土地，要照財團，配合做商業大樓，做振興啤酒文化，但振興啤酒文化，「有長安東路整條啤酒一條街，那是酒促妹的事」。結果教育這麼重要，為了商業利益，台北不差一棟六星級飯店，也不差一個百貨公司，台北需要振興技職教育的科大，這是百年大計 。

王世堅表示，光是舉這兩個例子，都是在蘇貞昌手上耽誤掉，且這還是蔡總統耳提面命的，交給蘇貞昌，「結果你欺上瞞下」所以責任政治，就應該下台，現在走應該可以很身影漂亮，功成身退，「如果整個如果社會逼你下台，是晚景淒涼」。

蘇貞昌 王世堅 慶富案 行政院

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