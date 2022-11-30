陳其邁接任民進黨代理主席 下午3時發表談話

民進黨九合一選舉慘敗，不少人下註解「驕者必敗」。其實如此驕氣不只表現在一般提及的提名人選獨斷、爭議處理等選舉事務，而是早在特別是2020年綠營再次贏得總統大選後，就表現在不少部會對有異議的媒體、NGO乃至抗議者的態度。民進黨若真想革新，首先該廢除所有「軟管控」。

2022-11-30 15:11