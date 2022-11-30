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曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

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陳其邁接任民進黨代理主席 下午3時發表談話

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市長陳其邁接下民進黨代理黨主席。本報系資料照
高雄市長陳其邁接下民進黨代理黨主席。本報系資料照

民進黨2022年九合一選舉大敗，蔡英文總統在投票日當天即宣布即刻辭去黨主席一職。今天選後首場中常會由中常委互推代理黨主席，稍早已確定由擔任當然中常委的高雄市長陳其邁出線，並將在今天下午3點舉行記者會發表談話。

中常委 高雄市長 九合一選舉 民進黨 陳其邁

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