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民進黨敗選詹順貴也開砲 動輒出征扣帽子驅離中間選民

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
環保署前署長詹順貴今也在臉書批，動輒扣帽子為側翼、中共同路人的作風，正是把年輕、中間選民驅離民進黨支持圈的原因，砲轟是「錯亂的價值觀」。圖／取自詹順貴臉書
環保署前署長詹順貴今也在臉書批，動輒扣帽子為側翼、中共同路人的作風，正是把年輕、中間選民驅離民進黨支持圈的原因，砲轟是「錯亂的價值觀」。圖／取自詹順貴臉書

環保署前副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片
環保署前副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片
九合一大選落幕，民進黨內檢討敗選原因，側翼網軍成關鍵，民進黨立委林淑芬昨才開砲「網軍受政府指揮出征」讓民主蕩然無存，環保署前署長詹順貴今也在臉書批，動輒扣帽子為側翼、中共同路人的作風，正是把年輕、中間選民驅離民進黨支持圈的原因，砲轟是「錯亂的價值觀」。

詹順貴今天呼應林淑芬昨對網軍的貼文，以「我到底是民進黨側翼或是中共同路人？」發文指出，他自己之前經常批評柯文哲，有一次記者直接問柯有無回應，於是就被柯文哲點名為民進黨的側翼。

詹順貴說，其實民進黨內討厭他的政治人物多如牛毛，因為他也經常批評民進黨在內政上的施政缺失。於是，在一次批評內政議題事件，又被號稱美國大學教授卻無法接受批評民進黨執施政意見的翁達瑞（曾到中國任教賺錢的陳時奮），扣上等同中共同路人，「真是錯亂的價值觀」。

詹順貴說，正是這種四處巡檢言論並動輒扣帽子的作風，不斷地把中間選民、熱情青年驅離民進黨支持圈，才會讓這些多數是民進黨支持者的選民沒有動力出來投票，讓這次選舉的投票率非常低。

詹順貴說，他去環保署前，參與了20幾年的社會運動，認識之前大部分的公民團體朋友，深知這些公民團體或多或少對中間選民、青年還是會有一些影響力。而且極大部分這些參與公民團體倡議的朋友，在單一席次的選舉（總統、區域立委與縣市長），絕不會投國民黨，而會投民進黨提名或禮讓的候選人。

他說，雖然這些公民團體對於民進黨執政的施政缺失，仍會嚴格批判，但這些公民團體成員，民進黨理當仍視之為重要社運盟友。可是近年來，這些公民團體及其成員卻經常被網軍與綠粉出征攻擊，讓許多人搖頭不已。

詹順貴說，驅離這些或多或少在中間選民有一定程度影響力的公民團體，失去支持之後，民進黨的支持圈究竟是擴大了？或縮小了？這次選舉結果，是可以參考的資訊。

民進黨 詹順貴

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