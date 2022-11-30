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台南88槍未破 藍營諷：網友拿來和西羅殿生雞腿案打賭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團今天召開「88槍擊案至今未破，全民要真相」記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開「88槍擊案至今未破，全民要真相」記者會。記者吳淑玲／攝影

台南市議會國民黨團今天召開「88槍擊案至今未破案，誰包庇？全民要真相」記者會，議員蔡育輝指是有仗著和中央和地方關係，半路攔截斷人財路才被開槍，擔心破案後太陽光電涉及的黑金結構就會曝光，才會不敢破不能破？連重要關係人都沒有製作筆錄；警方說全案由檢察官指揮偵辦，相關人員都有製作筆錄，並交由檢方複訊，有關歹徒已有掌握特定對象，積極偵辦中，沒有故意不破案。

蔡育輝表示，檢擊案發後地方議論紛紛，甚至懷疑中央和地方都知道開槍者但不敢捉人，檢察官司法警察要負起責任，「只要問重要關係人就知道是誰開槍」，但竟然沒有製作筆錄，檢警成立專案小組至今還無法破案，是不是有人掩護？對警察公權力是打擊。

議員王家貞、蔡淑惠、李中岑、李鎮國和盧崑也說，發生如此重大治安事件，若在過往相關的人員早已下台，但此案在選前就發生，選後還破不了案，問題非常大，不但是要真相，全民也關心為何88發子彈能在台南天空亂飛。到底有甚麼是不能公布的。

國民黨議員當選人蔡宗豪也說，本月10日台南發生88槍擊案，至今20天還沒有破案，殺警案都能迅速破案，為何此案至今未破，網路討論炸鍋，還有網友打賭是88槍擊案還是西羅殿被放生雞腿案會先捉到人？呼籲為了台南治安市民安全要盡快破案。

檢警指出，案發後台南地檢署檢肅黑金專組主任檢察官與2位檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方聯繫案件之偵辦。檢察官與市警局專案小組除每日聯繫討論案件進度及交換意見外，每周定期、不定期召開極多次專案會議，目前已有掌握多名共犯，團隊鍥而不捨，務必將不法之徒繩之以法，以維社會秩序。

台南市議會國民黨團今天召開「88槍擊案至今未破，全民要真相」記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開「88槍擊案至今未破，全民要真相」記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開「88槍擊案至今未破，全民要真相」記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開「88槍擊案至今未破，全民要真相」記者會。記者吳淑玲／攝影

台南 槍擊

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