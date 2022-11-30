陳時中一張照片 媒體人爆台北網軍側翼圖鑑

九合一選舉民進黨敗選，綠營側翼成眾矢之的，媒體人黃揚明今天再爆，一個月前民進黨台北市長候選人在西門町，為一群發起「18＋年輕人挺阿中」行動的參與者致意，當時民進黨中央黨部還做了一張哏圖放在粉專宣傳，合影的一名男子就是匿名側翼粉專「峰狂打臉94爽！」的幕後藏鏡人「陳小峰」。

選前北部大學、高中生自主串連組成「北部18公民權聯誼會」，利用周末在台北市各行政區街講。陳時中在10月30日傍晚，和幾名議員候選人前往西門捷運站，向響應行動的學生致意，多名年輕學子與陳時中合影，一旁中年男子顯得較突兀。

黃揚明今在臉書爆，該男子是擁有近8萬粉絲、9萬多網友追蹤的匿名側翼粉專「峰狂打臉94爽！」的幕後藏鏡人，臉書本尊帳號為「陳小峰」，近幾次選戰中，製造各類哏圖，成為民進黨最有戰力的匿名網軍側翼之一，過去林秉樞經營的「母湯害台灣」也很常轉貼該粉專的哏圖。

黃揚明說，這次九合一選戰，該粉專主力攻擊台北、桃園的國民黨候選人，例如攻擊張善政的農委會宏碁委託案、八德國民運動中心天花板崩塌後該粉專也曾試圖帶風向是負責營運的救國團導致，因此與國民黨有關等等。

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