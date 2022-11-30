【重磅快評】國際怎麼看台灣？美國要蔡英文看著辦

九合一選舉前，蔡英文總統對選民情緒勒索說，大家的一票，決定世界要怎麼看台灣人的選擇；她強調，民進黨選不好，國際對台灣的信心會打折扣。選舉結果，民進黨重挫，但國際對台灣的信心沒打折扣，美國還隱約打臉蔡英文。

九合一選後第三天，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅，舉行上任一年半以來的第二場記者會。蔡英文提的「國際怎麼看台灣」，孫曉雅第一個傳達了美國政府的政策訊息。

蔡英文說，台灣人要給全世界一個正確的訊息。美國已經收到這個正確訊息了；孫曉雅恭喜台灣順利完成地方大選，並且期待和順利連任及新當選的縣市長展開合作。

世界怎麼看台灣人民用選票狠狠地教訓蔡政府和民進黨？孫曉雅說，這次選舉是一個自由公平的選舉，充分展現選民意志，任何一個外國人都不會懷疑這是一場表現選民意志的選舉。

選民下架民進黨，國際會不會持續支持台灣？孫曉雅也明確表示，美國軍售立場不變；她說，不管現在或未來當選者是誰，美國都會認真看待「台灣關係法」的責任，以適當符合台灣自衛所膤要的軍售等，維持幫助台灣發展自我防衛能力的立場。

更重要的是，對於蔡英文的「抗中保台」徹底破功，孫曉雅就直接把話講明白了；她強調，避免戰爭是所有政策制定者、政治人物等的共同責任，因為戰爭是慘絕人寰的悲劇，所有人都應全力盡責避免戰爭。

國民黨主張避戰，被打成投降；民眾黨主張避戰，馬上被抹紅；輿論不斷呼籲避戰，都被打成舔中。蔡英文用「抗中保台」進行選舉民粹動員，民進黨和側翼更用「抗中保台」政治審查在野黨。但孫曉雅一句話，避戰是所有決策者的共同責任，蔡英文和民進黨都不吭聲了。

值得注意的是，恢復徵兵制與延長兵役議題被認為嚴重影響青年選票，蔡政府選前極力規避，但欲蓋彌彰，青年並不買帳。民進黨敗選後，黨內對這項政策傳出雜音，深恐繼續推動勢將拖累2024總統大選選情。

雖然有學者研判，蔡英文擋不住美國壓力，兵役延長政策仍將上路。不過，孫曉雅說，美國沒有徵兵制，也不會對世界各地夥伴建議，由夥伴自行決定兵役制度。孫曉雅看似為蔡英文解危，但只要蔡政府繼續推抗中、反避戰，終究躲不過兵役問題。

國安應該超乎選舉考量。不過，對蔡政府來說，選舉就是國安，國安也是選舉。美國話說得漂亮，但這是要蔡英文看著辦了。

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