影／台南議長之爭 國民黨團：最大在野黨不能老當墊背

下屆台南市議長之爭備受矚目，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，國民黨是最大的在野黨，不能老是當人家的墊背，這次當選15席議員，一定要推出人選競爭，再和無黨籍協調人選，最少要爭取副議長。

蔡育輝表示，國民黨團是議員共治要共同討論，國民黨採取什麼策略才能扮演好黨團應有的角色就是開會，如果有2人以上表態就投票，再與無黨籍或郭信良議長進行合縱連橫爭取最高的榮譽。

蔡說，民進黨不可能禮讓，唯一的方式是透過民主程序，選出書記長以後再開會，決定誰要選議長、副議長，再和無黨籍協調人選，最少要爭取副議長，後績還是要協調協商。國民黨團今天開始登記書記長選舉到12月9日，選出書記長後再決定正副議長人選。

台南市議員民進黨當選28席，若結合1席基進黨、1席台聯黨可輕鬆過半，若沒跑票拿下正、副議長機會大。但無黨籍議長郭信良和民進黨正國會派系關係良好，民進黨團以新潮流系及親賴系為主，面對郭信良鴨子滑水，國民黨要自推人選，以及無黨籍議員的合作，一般分析議長選情目前仍呈暗潮汹湧。 台南市議員蔡育輝宣布登記角逐下屆國民黨團書記長，強調正、副議長不能退讓，一定要推舉人選。記者吳淑玲／攝影

商品推薦