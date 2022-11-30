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大火引燃白紙運動 黃珊珊：人民對自由的渴望壓抑不住

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
香港近日有多人響應白紙運動，部分人被警方截查後放行。 圖／路透
香港近日有多人響應白紙運動，部分人被警方截查後放行。 圖／路透

大陸烏魯木齊大火引燃「白紙運動」，人民舉白紙表達無言抗議，大陸各城遍地烽火成為國際焦點，台灣朝野各界紛紛聲援表達支持。

立院民眾黨團總召邱臣遠說，上周六九合一選舉，民眾用選票教訓了執政黨，這是民主的可貴，全世界已逐漸從疫情陰霾走出，唯有中國仍堅持清零、持續封控，中國大陸已有多起因疫情過度管控引發的死傷事件，累積的民怨也讓各地民眾走上街頭，對長期高壓封控措施發出反抗聲浪；全球疫情已降溫，大陸不能再用疫情封控作為維穩的理由，中共當局應有所克制，避免強力鎮壓。

前台北市副市長黃珊珊也在臉書發文「一張白紙，盡是人民無聲的控訴」聲援，指即使只是高舉白紙，無聲的力量足以震懾世人，因為白紙上乘載的是自由重量、人民意志及對暴政的怒吼；呼籲中共當局嚴肅看待人民反抗與訴求，拆除路牌、抓人示警、強押算帳、言論管控等壓制作法，已無法撲滅人民怒火。

黃珊珊說，烏魯木齊深夜大火伴隨無數哭聲，許多人無助淚水在絕望中被吞噬，人民對於自由的渴望壓抑不住、難以止息；台灣作為民主自由的堡壘，應當挺身而出給予關懷支援，不只彰顯堅信的核心價值，更要提醒自己珍惜並捍衛台灣得來不易的民主憲政與自由生活。

黃珊珊指，人民追求自由人權的意念，放諸四海皆然，政府是為服務眾人而存在，正視人民苦痛、採取適當回應，「理解民心才能真正化解民怨」，台灣才剛經歷一場民主洗禮，盼選舉後各界也能一起關心大陸白紙運動。

民進黨立委許智傑說，過去幾天台灣實現民主價值的時刻，大陸各地民眾展開白紙運動表達對現況的不滿，人民集結在街頭弔念新疆烏魯木齊逝者，也對中共極權表達抗議；台灣作為亞洲民主燈塔，應繼續關心那些勇敢站出來的人們，且更加珍惜現有的民主、自由和人權。

北京清華大學校內，學生連兩日響應「白紙運動」。 圖／聯合報系資料照
北京清華大學校內，學生連兩日響應「白紙運動」。 圖／聯合報系資料照
紐約哥倫比亞大學校園28日晚間中國留學生聚集，聲援中國「白紙運動」。 (Getty Images)
紐約哥倫比亞大學校園28日晚間中國留學生聚集，聲援中國「白紙運動」。 (Getty Images)
圖為北京民眾27日晚間舉白紙悼念並聲援新疆火災死傷同胞。 圖／歐新社
圖為北京民眾27日晚間舉白紙悼念並聲援新疆火災死傷同胞。 圖／歐新社

疫情 白紙運動 烏魯木齊 白紙革命 黃珊珊

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