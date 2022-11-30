大陸白紙運動蔓延 蘇巧慧：「下一個很可能是我們」

大陸「白紙運動」蔓延，起源於烏魯木齊，隨後上海、北京、武漢等地也有民眾響應，備受全球關注，朝野各界紛紛聲援。

國民黨立委鄭麗文臉書粉絲團頭像換成一張白紙，並張貼她手拿白紙的照片，響應網路白紙運動，貼文中說防疫不能無限上綱，隨時都要傾聽人民聲音。

中國八九民運代表王丹表示，此次大規模的抗爭意義重大，或許過幾天就會被鎮壓，但象徵中國新時代的開始；台灣是經歷過威權時期的前行者，此時來自台灣的聲音很重要，可讓中國民眾知道台灣的聲援沒有缺席。

立委洪申翰指出，烏魯木齊大火憾事，引發中國遍地烽火的抗議浪潮，喊出「反封控、要民主」訴求，這是繼1989年六四民運後，中國最大的政治反抗運動。

立委蘇巧慧認為，白紙運動源於中國防疫不民主、不科學，中國防疫嚴苛、資訊不透明，人民看不到終點，發生憾事的烏魯木齊已經封了百日，且不知何時結束，如果大家不站出來聲援，「下一個很可能是我們」，呼籲聲援同樣追求自由民主的人。 立委洪申翰指出，烏魯木齊大火憾事，引發中國遍地烽火的抗議浪潮，是繼1989年六四民運後，中國最大的政治反抗運動。 圖／立委洪申翰國會辦公室提供 國民黨立委鄭麗文臉書粉絲團頭像換成一張白紙，並張貼她手拿白紙的照片，響應網路白紙運動。 圖／擷取自鄭麗文臉書粉絲專頁

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