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民進黨下任黨主席這些人被點名 綠委稱言之過早
民進黨在九合一地方選舉大敗，蔡英文總統請辭民進黨主席，今天是選後民進黨首次中常會，預計推派高雄市長陳其邁擔任代理主席；至於下任黨主席，林佳龍、蘇嘉全、潘孟安等人被點名是合適人選，民進黨立委陳亭妃今天表示，現階段團結最重要，討論黨主席參選人言之過早。民進黨立委林俊憲則說，誰能符合民眾期待，且有能力帶領民進黨迎接未來挑戰，是黨內同志跟支持者關心的事情，這是民進黨必須努力的。
民進黨預計今天中常會推舉陳其邁代理黨主席，下任黨主席人選，林佳龍、潘孟安、蘇嘉全等人都被點名。陳亭妃今天受訪表示，現階段討論誰是黨主席參選人過早，現在大家應該要團結，誰合適扮演什麼角色，大家可以坐下來好好談，不要再造成傷痕裂開才是最重要。
選後民進黨內出現抓戰犯的情況，陳亭妃認為，這次選舉結果造成的原因很多，曾經陪伴選戰過來的人都有苦勞，不該彼此找戰犯，現在應該要把挺台灣的人找回來，不是把人推出去，這才是重要的事情。
林俊憲說，下任黨主席是責任承擔，尤其是剛面對敗選，必須要徹底檢討後，帶領民進黨展開2024總統大選；民進黨內寄予厚望的人選都不錯，社會對民進黨也還有期待，誰能符合民眾期待，且有能力帶領民眾黨迎接未來挑戰，是黨內跟支持者最關心的事。
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