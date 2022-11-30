邱彰信任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

華航近日發布人事公告，華航前空品處副總邱彰信升任聯合管制處處長，掌管飛安重要部門，遭到知情人士痛批是把人命當兒戲，民進黨立委邱議瑩今天表示，自己的弟弟是老華航人，而且熱愛他的工作，「這點我給予充分的尊重，公司的事情我從來不過問」。

華航前天發布人事公告，曾因總統專機私菸案遭判刑的邱彰信，12月起將接管副總級的聯合管制處長，重回一級主管職務，由於聯合管制處管控飛安，過往多半由航、機務背景出身的人士擔任，邱彰信過去的資歷多以業務推廣為主，讓知情人士痛批華航高層是「把人命當兒戲」。

邱議瑩上午在立法院受訪時說明，她和弟弟的關係在血緣關係就是一家人，但是自己從來沒有對外說明，邱彰信在2000年就透過考試進入華航，「所以他在華航任職的時間，比我擔任立委的時間還要更久」。

邱議瑩強調，她的弟弟是老華航人，而且熱愛自己的工作，邱彰信在工作上完全是盡心盡力，這點她會給予充分的尊重跟支持，「公司的事情我絕不也從來不過問，我只給我弟弟最大的支持，然後我知道他會在自己的工作上面努力、認真與奮鬥」。

不過當有媒體詢問，華航此舉遭批是把人命當兒戲，邱議瑩則瞬間爆氣反嗆，「你是哪一台啊，你怎麼會問這種問題啊，什麼叫人命當兒戲啊，我覺得你好低喔，謝謝。」

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