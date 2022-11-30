快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱彰信任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩。本報資料照片
民進黨立委邱議瑩。本報資料照片

華航近日發布人事公告，華航前空品處副總邱彰信升任聯合管制處處長，掌管飛安重要部門，遭到知情人士痛批是把人命當兒戲，民進黨立委邱議瑩今天表示，自己的弟弟是老華航人，而且熱愛他的工作，「這點我給予充分的尊重，公司的事情我從來不過問」。

華航前天發布人事公告，曾因總統專機私菸案遭判刑的邱彰信，12月起將接管副總級的聯合管制處長，重回一級主管職務，由於聯合管制處管控飛安，過往多半由航、機務背景出身的人士擔任，邱彰信過去的資歷多以業務推廣為主，讓知情人士痛批華航高層是「把人命當兒戲」。

邱議瑩上午在立法院受訪時說明，她和弟弟的關係在血緣關係就是一家人，但是自己從來沒有對外說明，邱彰信在2000年就透過考試進入華航，「所以他在華航任職的時間，比我擔任立委的時間還要更久」。

邱議瑩強調，她的弟弟是老華航人，而且熱愛自己的工作，邱彰信在工作上完全是盡心盡力，這點她會給予充分的尊重跟支持，「公司的事情我絕不也從來不過問，我只給我弟弟最大的支持，然後我知道他會在自己的工作上面努力、認真與奮鬥」。

不過當有媒體詢問，華航此舉遭批是把人命當兒戲，邱議瑩則瞬間爆氣反嗆，「你是哪一台啊，你怎麼會問這種問題啊，什麼叫人命當兒戲啊，我覺得你好低喔，謝謝。」

邱彰信 華航 邱議瑩

延伸閱讀

【重磅快評】邱議瑩弟回任華航高官 這就是蘇貞昌的檢討

農水署21萬元媒體政策宣傳費遭疑 綠委駁：網軍哪有這麼便宜

「立委子弟兵」牌失效？高雄僅趙天麟沒漏氣

陳宗彥、邱議瑩高雄輔選邱俊憲 籲挺青壯世代優質議員

相關新聞

涉性騷未自請停職 謝曉星還反問女秘書：要不要離開？

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案...

邱彰信任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

華航近日發布人事公告，華航前空品處副總邱彰信升任聯合管制處處長，掌管飛安重要部門，遭到知情人士痛批是把人命當兒戲，民進黨...

曾神預測九合一選舉！日學者小笠原再估：2024民進黨贏面大

九合一大選落幕，民進黨大敗，選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸，29日在日文版的關鍵評論網上發表文章指出，他觀察...

籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，呼籲政府實踐交流承諾、盡速恢復開放小三通。國民黨立委陳雪生表示，小三通復航從選前喊到現...

上班時間帶女秘書上咖啡廳不妥？ 謝曉星：我不認為

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案...

確診者無法投票恐影響投票權 監委申請調查

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，中選會公布的選務防疫規範中，未解隔離的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。