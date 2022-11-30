快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍籲開金馬小三通 兌現國慶演說承諾

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨30日呼籲蔡政府儘速開放小三通。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨30日呼籲蔡政府儘速開放小三通。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「選舉選完了，該開小三通了吧？」金馬藍委陳雪生、陳玉珍30日聯合召開記者會，呼籲陸委會儘速恢復小三通。陳玉珍直言，疫情暫停小三通已讓金馬地區民眾損失70幾億，建議冬至或春節開放；立院總召曾銘宗也說，蔡總統國慶演說提到要恢復兩岸「健康有序的交流」，應該說到做到。

70%民眾籲解禁

陳雪生表示，小三通是金馬人民期待，航港局與對岸目前都有接觸管道，兩岸航商之間的聯繫也很密切，中國國台辦記者會也都說對岸已經準備好了，呼籲政府儘速開通小三通，作為兩岸和平交流的小火苗，進而擴大雙邊交流，才能真正作到「避戰」。

「70%金門民眾支持立刻恢復小三通！」陳玉珍說，還有8千多位金門民眾連署，呼籲政府儘速開放小三通，金馬民眾當初因為醫療壓力，所以暫停小三通，如今陸委會還有何理由不開放？陸委會說曾對岸小三通的CIQS團隊已經解散，但經台商探查已經恢復，對岸已經沒有問題，希望我方儘速開放。

她建議可以在冬至或是過年時開放。陳玉珍說，金馬已經因為小三通暫停而損失70多億，希望執政黨能苦民所苦。陳雪生也提醒，蔡政府不要壓迫金馬人民到引發「白紙革命」。曾銘宗則拿出總統蔡英文10月的國慶演說指出，第7點就希望兩岸在解封之後逐步恢復「健康有序」的交流，現在就是最好時機。

中國也要釋出善意

被媒體問到，為何蔡政府遲遲不願開放小三通？陳玉珍說，因為蔡政府希望把小三通當成與對岸談判的籌碼；陳雪生則說，蔡總統應該是怕黨內反彈，29日綠委蔡易餘曾提案要刪除小三通預算，但這樣會傷害兩岸民眾感情，經他協調後才撤案，「小三通是蔡總統當陸委會主委時開通，呼籲蔡總統體察兩岸現實。」

曾銘宗也說，中國也應該對台灣釋出相對善意，擴大文化與經濟的交流。針對美國國防部發布中國軍事報告指出，如果中共達成2027年建軍目標，將更有能力統一台灣，曾銘宗回應表示，國防部長邱國正也說此刻是從軍40多年來最嚴峻時刻，因此支持增加國防預算，但備戰不等於要開戰，兩岸還是要多多交流。

【更多精采內容，詳見

小三通 陳玉珍

延伸閱讀

籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

影／蔡英文請辭黨主席 曾銘宗狠酸：剛剛好而已

兩岸小三通不開放 國民黨立委：難道要人民「白紙革命」

藍黨團：台電虧損2000億明年將增資1500億 電價恐大漲

相關新聞

邱彰信任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

華航近日發布人事公告，華航前空品處副總邱彰信升任聯合管制處處長，掌管飛安重要部門，遭到知情人士痛批是把人命當兒戲，民進黨...

涉性騷未自請停職 謝曉星還反問女秘書：要不要離開？

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案...

曾神預測九合一選舉！日學者小笠原再估：2024民進黨贏面大

九合一大選落幕，民進黨大敗，選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸，29日在日文版的關鍵評論網上發表文章指出，他觀察...

籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，呼籲政府實踐交流承諾、盡速恢復開放小三通。國民黨立委陳雪生表示，小三通復航從選前喊到現...

確診者無法投票恐影響投票權 監委申請調查

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，中選會公布的選務防疫規範中，未解隔離的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，恐...

捐錢表忠？私菸案後捐款綠營 羅雅美、邱彰信回鍋當官

2019年轟動一時的華航國安私菸案，兩位與民進黨關係密切的主角、時任華航副總經理的羅雅美、邱彰信，均雙雙被調任非主管職。不過羅雅美已在今年3月回任華航副總，邱彰信也將在12月1日調任主管職的聯合管制處長。而從監察院的政治獻金網查詢，可發現羅、邱二人在私菸案爆發後，均曾對綠營政治獻金，羅雅美捐了20萬，邱彰信捐了14萬。華航內部人員表示，這根本就是「捐錢表忠」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。