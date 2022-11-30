藍籲開金馬小三通 兌現國慶演說承諾

「選舉選完了，該開小三通了吧？」金馬藍委陳雪生、陳玉珍30日聯合召開記者會，呼籲陸委會儘速恢復小三通。陳玉珍直言，疫情暫停小三通已讓金馬地區民眾損失70幾億，建議冬至或春節開放；立院總召曾銘宗也說，蔡總統國慶演說提到要恢復兩岸「健康有序的交流」，應該說到做到。

70%民眾籲解禁

陳雪生表示，小三通是金馬人民期待，航港局與對岸目前都有接觸管道，兩岸航商之間的聯繫也很密切，中國國台辦記者會也都說對岸已經準備好了，呼籲政府儘速開通小三通，作為兩岸和平交流的小火苗，進而擴大雙邊交流，才能真正作到「避戰」。

「70%金門民眾支持立刻恢復小三通！」陳玉珍說，還有8千多位金門民眾連署，呼籲政府儘速開放小三通，金馬民眾當初因為醫療壓力，所以暫停小三通，如今陸委會還有何理由不開放？陸委會說曾對岸小三通的CIQS團隊已經解散，但經台商探查已經恢復，對岸已經沒有問題，希望我方儘速開放。

她建議可以在冬至或是過年時開放。陳玉珍說，金馬已經因為小三通暫停而損失70多億，希望執政黨能苦民所苦。陳雪生也提醒，蔡政府不要壓迫金馬人民到引發「白紙革命」。曾銘宗則拿出總統蔡英文10月的國慶演說指出，第7點就希望兩岸在解封之後逐步恢復「健康有序」的交流，現在就是最好時機。

中國也要釋出善意

被媒體問到，為何蔡政府遲遲不願開放小三通？陳玉珍說，因為蔡政府希望把小三通當成與對岸談判的籌碼；陳雪生則說，蔡總統應該是怕黨內反彈，29日綠委蔡易餘曾提案要刪除小三通預算，但這樣會傷害兩岸民眾感情，經他協調後才撤案，「小三通是蔡總統當陸委會主委時開通，呼籲蔡總統體察兩岸現實。」

曾銘宗也說，中國也應該對台灣釋出相對善意，擴大文化與經濟的交流。針對美國國防部發布中國軍事報告指出，如果中共達成2027年建軍目標，將更有能力統一台灣，曾銘宗回應表示，國防部長邱國正也說此刻是從軍40多年來最嚴峻時刻，因此支持增加國防預算，但備戰不等於要開戰，兩岸還是要多多交流。

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