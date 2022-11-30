快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委陳雪生舉起白紙，拿中國大陸「白紙革命」做比喻，批評小三通遲遲不通，難道也要人民舉白紙抗議。記者曾原信／攝影
國民黨立委陳雪生舉起白紙，拿中國大陸「白紙革命」做比喻，批評小三通遲遲不通，難道也要人民舉白紙抗議。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，呼籲政府實踐交流承諾、盡速恢復開放小三通。國民黨立委陳雪生表示，小三通復航從選前喊到現在，但連是否能在春節前恢復，政府都沒說法，行政院「難道要金馬人民也發動白紙革命嗎？」

國民黨立委陳玉珍指出，據統計，金門民眾有七成表態支持要立即恢復小三通，而小三通暫停期間，金門觀光產值已經蒸發70多億元，基層百姓的生活痛苦，且小三通可以幫台商省下許多往返時間和經費，接下來就是冬至和春節，呼籲民進黨苦民所苦。

陳雪生表示，當初小三通關閉，是為因應疫情，透過雙方航商互相協調，所以不是像行政院長蘇貞昌口中說，所謂恢復小三通，需要政府與政府間的對談。

陳雪生指出，航港局和對岸都有暢通的聯繫管道，地方政府與對岸也有密切聯繫，雙方人民都也高度意願恢復暫停2年的小三通。

陳玉珍也表示，蘇貞昌在施政總質詢稱，小三通之所未能開通，是大陸CIQS(海關檢查(customs)、證照檢查(immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(quarantine)、安全檢查及航空港口保安(security))已經解散。

但她11月15日與廈門台商會長吳家瑩、莆田台商會長李木榮查看發現，大陸CIQS仍在小三通碼頭運作中，蘇貞昌所稱小三通不開放是對岸的問題，根本就不存在。

陳玉珍表示，選前金馬人民可理解蔡政府為了選舉考量，不開放小三通，但現在選舉已塵埃落定，大陸方面也有在記者會等表達恢復意願，呼籲執政的民進黨政府能在節日前開放。

陳雪生也指出，執政黨九合一敗選，民進黨內對於小三通會有反對壓力，但小三通是蔡英文總統當陸委會主委時通過的，要求政府體察民意和現實，因為小三通「越後面越不好做」。

國民黨立委陳雪生今表示，小三通復航從選前喊到現在，但現連是否能在春節前恢復，政府都沒說法「難道要金馬人民也發動白紙革命嗎？」記者程遠述／攝影
國民黨立委陳雪生今表示，小三通復航從選前喊到現在，但現連是否能在春節前恢復，政府都沒說法「難道要金馬人民也發動白紙革命嗎？」記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳雪生（左起）、總召曾銘宗、立委陳玉珍呼籲連口罩政策都逐步解封，小三通應該開放。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳雪生（左起）、總召曾銘宗、立委陳玉珍呼籲連口罩政策都逐步解封，小三通應該開放。記者曾原信／攝影
國民黨立委陳玉珍表示，之前民進黨為了選舉，暫不開放小三通還可以理解，如今戶外戴口罩都要解禁，為何小三通遲不通行。記者曾原信／攝影
國民黨立委陳玉珍表示，之前民進黨為了選舉，暫不開放小三通還可以理解，如今戶外戴口罩都要解禁，為何小三通遲不通行。記者曾原信／攝影

小三通 陳雪生 國民黨 陳玉珍

延伸閱讀

兩岸小三通不開放 國民黨立委：難道要人民「白紙革命」

【重磅快評】邱議瑩弟回任華航高官 這就是蘇貞昌的檢討

指蘇貞昌應下台 王世堅：若被逼走真的夠難看

王世堅指名蘇貞昌應負主責 逼宮狠酸：真想賴，誰也趕不走

相關新聞

邱彰信任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

華航近日發布人事公告，華航前空品處副總邱彰信升任聯合管制處處長，掌管飛安重要部門，遭到知情人士痛批是把人命當兒戲，民進黨...

涉性騷未自請停職 謝曉星還反問女秘書：要不要離開？

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案...

曾神預測九合一選舉！日學者小笠原再估：2024民進黨贏面大

九合一大選落幕，民進黨大敗，選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸，29日在日文版的關鍵評論網上發表文章指出，他觀察...

籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，呼籲政府實踐交流承諾、盡速恢復開放小三通。國民黨立委陳雪生表示，小三通復航從選前喊到現...

確診者無法投票恐影響投票權 監委申請調查

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，中選會公布的選務防疫規範中，未解隔離的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，恐...

捐錢表忠？私菸案後捐款綠營 羅雅美、邱彰信回鍋當官

2019年轟動一時的華航國安私菸案，兩位與民進黨關係密切的主角、時任華航副總經理的羅雅美、邱彰信，均雙雙被調任非主管職。不過羅雅美已在今年3月回任華航副總，邱彰信也將在12月1日調任主管職的聯合管制處長。而從監察院的政治獻金網查詢，可發現羅、邱二人在私菸案爆發後，均曾對綠營政治獻金，羅雅美捐了20萬，邱彰信捐了14萬。華航內部人員表示，這根本就是「捐錢表忠」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。