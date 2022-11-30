籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，呼籲政府實踐交流承諾、盡速恢復開放小三通。國民黨立委陳雪生表示，小三通復航從選前喊到現在，但連是否能在春節前恢復，政府都沒說法，行政院「難道要金馬人民也發動白紙革命嗎？」

國民黨立委陳玉珍指出，據統計，金門民眾有七成表態支持要立即恢復小三通，而小三通暫停期間，金門觀光產值已經蒸發70多億元，基層百姓的生活痛苦，且小三通可以幫台商省下許多往返時間和經費，接下來就是冬至和春節，呼籲民進黨苦民所苦。

陳雪生表示，當初小三通關閉，是為因應疫情，透過雙方航商互相協調，所以不是像行政院長蘇貞昌口中說，所謂恢復小三通，需要政府與政府間的對談。

陳雪生指出，航港局和對岸都有暢通的聯繫管道，地方政府與對岸也有密切聯繫，雙方人民都也高度意願恢復暫停2年的小三通。

陳玉珍也表示，蘇貞昌在施政總質詢稱，小三通之所未能開通，是大陸CIQS(海關檢查(customs)、證照檢查(immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(quarantine)、安全檢查及航空港口保安(security))已經解散。

但她11月15日與廈門台商會長吳家瑩、莆田台商會長李木榮查看發現，大陸CIQS仍在小三通碼頭運作中，蘇貞昌所稱小三通不開放是對岸的問題，根本就不存在。

陳玉珍表示，選前金馬人民可理解蔡政府為了選舉考量，不開放小三通，但現在選舉已塵埃落定，大陸方面也有在記者會等表達恢復意願，呼籲執政的民進黨政府能在節日前開放。

陳雪生也指出，執政黨九合一敗選，民進黨內對於小三通會有反對壓力，但小三通是蔡英文總統當陸委會主委時通過的，要求政府體察民意和現實，因為小三通「越後面越不好做」。 國民黨立委陳雪生今表示，小三通復航從選前喊到現在，但現連是否能在春節前恢復，政府都沒說法「難道要金馬人民也發動白紙革命嗎？」記者程遠述／攝影 國民黨立法院黨團上午舉行記者會，立委陳雪生（左起）、總召曾銘宗、立委陳玉珍呼籲連口罩政策都逐步解封，小三通應該開放。記者曾原信／攝影 國民黨立委陳玉珍表示，之前民進黨為了選舉，暫不開放小三通還可以理解，如今戶外戴口罩都要解禁，為何小三通遲不通行。記者曾原信／攝影

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