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2024總統人選民調人氣最高 侯友宜：現在是新北市長

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
針對民調部分，侯友宜僅表示，自己現在是新北市長，僅想著要讓新北一天比一天更好，台灣很小，大家團結在一起才能讓國家發展更好。記者張睿廷／攝影
針對民調部分，侯友宜僅表示，自己現在是新北市長，僅想著要讓新北一天比一天更好，台灣很小，大家團結在一起才能讓國家發展更好。記者張睿廷／攝影

網路媒體民調顯示，國民黨目前僅有新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘有可能擊敗民進黨贏得總統大選侯友宜指出，自己現在是新北市長，僅想著要讓新北一天比一天更好，台灣很小，大家團結在一起才能讓國家發展更好。

侯友宜說，他現在是新北市長，自己在努力做好新北市政，希望新北能夠一天比一天更進步，這是本分，也是角色。

外界還有人認為要組成「在野大聯盟」，才有可能在2024贏過民進黨。侯友宜回應，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，家裡小小的，彼此之間也許有不一樣的想法與理念，但大家都可以一起面對所有問題，團結在一起，為這塊土地做更多的事，讓國家發展更好，這才是共同的目標。

另外，恩恩爸又再度對侯友宜喊話，要約侯友宜出來談真相。侯友宜對此回應，尊重理解。

新北市長 侯友宜 郭台銘 民進黨 總統大選

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