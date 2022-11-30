警察公務機被盜用約吃飯 港湖女神、美女議員都不放過

民進黨立委高嘉瑜、無黨籍台北市議員林亮君近日接到詐騙訊息，源頭竟然是來自台北市警察局的公務手機，高嘉瑜批評，如果連警察自己都被盜用帳號，甚至成為詐騙幫兇，那麼民眾要如何自保；林亮君則諷刺，「反詐騙反到被盜帳號這樣不行喔」。

高嘉瑜今天在臉書表示，昨天晚上接到聲稱是台北市警察局保防科長林基田的奇怪訊息，而她在今天早上發現林亮君也有收到。

根據簡訊內容，對方先是傳送訊息問候「在忙什麼呢？怎麼回事，看了不說話」，高嘉瑜反問「請問你是誰」，對方聲稱「我是林基田，你忘了嗎，你是不是本人」，高嘉瑜則表明，手機上顯示是犯罪預防科科長朱宏達。

高嘉瑜說，這隻手機號碼應該是台北市警察局保防科長林基田的公務手機，台北市警察局回覆說是被盜帳號，但是如果連警察自己都被盜帳號，甚至成為詐騙幫兇，那民眾要如何自保，請大家多利用165反詐騙專線。

林亮君也在臉書諷刺，「警察局科長約我吃飯喔？反詐騙反到被盜帳號這樣不行喔」，提醒大家遇到奇怪的訊息，請打反詐騙電話165。

根據簡訊內容，對方先是傳送訊息問候「在忙什麼呢？怎麼，裝不認識嗎」，林亮君詢問「請問您是哪位呢」，對方聲稱自己是林基田，「你故意的是嗎」，林亮君回應詢反問「要幹嘛？」

不料，對方卻突然不滿地說，「我都告訴你了，你還問我是誰，你到底是不是本人」，林亮君也反問「那你是本人嗎」，對方表示「我當然是本人」，林亮君則說「好的，我相信你了，所以找我有什麼事？要做什麼」，這時對方才說「這週末有空沒有，出來吃個飯」。 民進黨立委高嘉瑜、無黨籍台北市議員林亮君近日接到詐騙訊息，源頭竟然是來自台北市警察局的公務手機。圖／取自高嘉瑜臉書

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