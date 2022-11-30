快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與郭台銘私下見面？ 侯友宜：新北市府與他們密切合作

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，郭台銘是新北市土城智慧製造總部最重要的核心帶領人，新北市府當然有與他們密切合作，大家都會把自己的工作做好。
侯友宜表示，郭台銘是新北市土城智慧製造總部最重要的核心帶領人，新北市府當然有與他們密切合作，大家都會把自己的工作做好。

外界盛傳新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘見面，外界關注是否有討論總統大選。侯友宜今早受訪時表示，郭台銘是新北市土城智慧製造總部最重要的核心帶領人，新北市府與他們有密切合作，大家都會把自己的工作做好。

侯友宜今在市政會議說，郭台銘就是新北市土城智慧製造總部最重要的核心帶領人，同時也是帶領台灣智慧科技推動關鍵人物，新北市經發局跟他們都有密切聯繫、合作。

侯友宜表示，最重要的，是希望讓新北也有智慧製造產業，讓技廠設備在這個地方發展，大家彼此合作，可以讓新北的經濟往上，讓台灣的經濟更好。

侯友宜指出，他與郭台銘都是努力的把自己的工作做好，其實工作做好才是自己的本分，大家好好的把工作做好即可。

新北市長 侯友宜 郭台銘

延伸閱讀

破獲台版KK園區詐團 侯友宜表揚新北打詐隊

不滿侯友宜藉包裝卸責 恩恩爸嗆聲「誠摯邀請」公開談

打工詐騙案頻傳 侯友宜：打詐要隨犯罪手法調整

2024朱立倫抬轎或坐轎？ 侯友宜：這次總教練非常棒也很辛苦

相關新聞

邱彰信任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

華航近日發布人事公告，華航前空品處副總邱彰信升任聯合管制處處長，掌管飛安重要部門，遭到知情人士痛批是把人命當兒戲，民進黨...

涉性騷未自請停職 謝曉星還反問女秘書：要不要離開？

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案...

曾神預測九合一選舉！日學者小笠原再估：2024民進黨贏面大

九合一大選落幕，民進黨大敗，選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸，29日在日文版的關鍵評論網上發表文章指出，他觀察...

籲政府恢復小三通 藍委：難道金馬人民也要白紙革命？

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，呼籲政府實踐交流承諾、盡速恢復開放小三通。國民黨立委陳雪生表示，小三通復航從選前喊到現...

確診者無法投票恐影響投票權 監委申請調查

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，中選會公布的選務防疫規範中，未解隔離的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，恐...

捐錢表忠？私菸案後捐款綠營 羅雅美、邱彰信回鍋當官

2019年轟動一時的華航國安私菸案，兩位與民進黨關係密切的主角、時任華航副總經理的羅雅美、邱彰信，均雙雙被調任非主管職。不過羅雅美已在今年3月回任華航副總，邱彰信也將在12月1日調任主管職的聯合管制處長。而從監察院的政治獻金網查詢，可發現羅、邱二人在私菸案爆發後，均曾對綠營政治獻金，羅雅美捐了20萬，邱彰信捐了14萬。華航內部人員表示，這根本就是「捐錢表忠」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。