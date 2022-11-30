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與郭台銘私下見面？ 侯友宜：新北市府與他們密切合作
外界盛傳新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘見面，外界關注是否有討論總統大選。侯友宜今早受訪時表示，郭台銘是新北市土城智慧製造總部最重要的核心帶領人，新北市府與他們有密切合作，大家都會把自己的工作做好。
侯友宜今在市政會議說，郭台銘就是新北市土城智慧製造總部最重要的核心帶領人，同時也是帶領台灣智慧科技推動關鍵人物，新北市經發局跟他們都有密切聯繫、合作。
侯友宜表示，最重要的，是希望讓新北也有智慧製造產業，讓技廠設備在這個地方發展，大家彼此合作，可以讓新北的經濟往上，讓台灣的經濟更好。
侯友宜指出，他與郭台銘都是努力的把自己的工作做好，其實工作做好才是自己的本分，大家好好的把工作做好即可。
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