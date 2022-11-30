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確診者無法投票恐影響投票權 監委申請調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
確診者無法投票恐影響投票權，監委申請調查。本報系資料照
確診者無法投票恐影響投票權，監委申請調查。本報系資料照

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，中選會公布的選務防疫規範中，未解隔離的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，恐影響確診者投票權及修憲複決案通過，申請自動調查。

紀惠容、葉大華透過新聞稿指出，111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票在11月26日舉行，中央選舉委員會公布「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決因應嚴重特殊傳染性肺炎選務防疫計畫」，針對尚未解除隔離的確診者，應依傳染病防治法等規定，不得進入投票所投票。

紀惠容、葉大華表示，這恐影響確診者的投票權與投票率，甚至影響18歲公民權修憲複決的投票數。中選會對確診者投票措施及研商機制為何？在疫情陸續解封的情況下，確診者不能投票且有罰責，有無牴觸憲法？若在不影響人民投票權下，中選會有無擬訂其他替代方案，保障人民投票權。

紀惠容、葉大華指出，「18歲公民權」憲法修正案公民複決公投，依憲法增修條文規定，有效同意票要超過選舉人總額的半數才算通過，高達965萬票才能通過，中選會所訂的選務防疫規範使確診者無法出門投票，且台灣目前沒有不在籍投票制度，這項限制是否將影響修憲案通過等疑義，有深入調查瞭解必要。

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