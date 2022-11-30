曾神預測九合一選舉！日學者小笠原再估：2024民進黨贏面大

九合一大選落幕，民進黨大敗，選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸，29日在日文版的關鍵評論網上發表文章指出，他觀察台灣政治生態多年，發現台灣選舉結果大概在某個時間點就已幾乎確定，這次民進黨大敗在10月底就大致確定。小笠原欣幸並表示，雖然這次國民黨大勝，但不代表2024總統大選就能順遂，由於美中對立強化對國民黨不利，民進黨在2024贏得總統大選的可能性還是很高。

小笠原欣幸上月26日透過臉書預測九合一大選結果，除了金門縣以外其它全數命中。小笠原欣幸指出，『我多年來觀察台灣政治生態，發現台灣選舉結果大概在某一個時間點就差不多確定結果了，之後雖然會有一些的變動，但也不會改變太多...也就是說民進黨大敗在10月底大概就可以確定了。」

小笠原欣幸說，地方選舉決定勝負的因素，基本上都在各地區的脈絡下。國民黨有11位在任縣市長，其中不少民眾對他們的執政感到滿意，使他們有連任優勢，但民進黨只有3位在任者，開始便處於劣勢。

此外，他表示，在地方選戰中，兩岸關係根本不是爭論焦點，候選人的資質和支持率尤為重要，因此「是不是台灣」和「統一或獨立」等大方向的問題難以爭議化，在競選後半期，民進黨經常打出「抗中保台」的口號，就常被國民黨批評，明明是地方選舉，卻在提對中政策，中間選民也覺得執政黨無理炒作議題，使執政黨選戰策略落空。

針對這次備受矚目的台北和桃園，民進黨兩邊都失利。小笠原欣幸表示，台北市方面，民進黨派出前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，但他為了觀察疫情狀況，7月才正式宣布參選，表態競選時間已晚，且新鮮感也已減弱，給人優柔寡斷的印象；而桃園市方面，民進黨派出擔任新竹市長近8年的林智堅爆出碩士論文抄襲風波，民進黨隨後表態力挺，導致民進黨形象每況愈下。

小笠原欣幸也指出，這次地方選舉，被很多人視為2024年總統選舉前哨戰，但他不這樣認為，選後政治局勢重新歸零，總統選舉現在才剛開始，中國近年不斷揚言武統，國民黨卻沒有提出有說服力的中國政策，加上美中對立不斷加強，對國民黨相當不利，屆時必然面臨一場苦戰，民進黨贏得2024年總統選舉可能性還是非常大。

他也對民進黨提出忠告，「在這次選舉中，不時聽到『不同意民進黨就不是民主』這樣的論述，這種論點跟「不愛共產黨就等於不愛中國」是一樣的論調，如果民進黨再堅持這樣子的思維，那就真的會政權輪替。」

最後他也大讚台灣民主機制和選民成熟，稱台灣在面對中國如此強大的壓力下，還能冷靜行使投票權給執政黨上一課，如今的投票結果其實是台灣安定的象徵，國際社會應該給予高度評價。 選前神預測選舉結果的日本政治學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片

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