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恢復徵兵至今未決行 立委批評國防政策加入政治算計

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部在九合一大選後尚未公布是否決行恢復徵兵制、延長役期方案。記者洪哲政／攝影
國防部在九合一大選後尚未公布是否決行恢復徵兵制、延長役期方案。記者洪哲政／攝影

國防部在九合一大選後尚未公布是否決行恢復徵兵制、延長役期方案，國民黨立委楊瓊瓔向行政院發出書面質詢，批評民進黨選舉時打「抗中保台牌」激化民眾情緒，試圖挽救選情；在國防政策中加入過多的政治算計，可能會延誤軍機，嚴重影響國家安全。國防部則仍回應，義務役役期調整為國家重大政策，國防部已與相關部會多次研商，待政策確定後將對外公布說明。

楊瓊瓔日前向行政院提出書面質詢表示，國防部長邱國正已在立法院坦承，現在兩岸情勢嚴峻，軍中人力不足，4個月的軍事訓練不足以因應國防需求；同時，美國也一再明示暗示台灣要有保衛自己的能力，間接施加壓力，所以延長役期看來是不得不的選擇，然而為什麼已是非調整不可的政策，卻還要拖到年底才公布，看來年底的地方選舉，才是此項政策不能如期公布調整的主要原因。

楊瓊瓔指出，兩岸緊張造成的軍事壓力，民進黨政府本該負起最大的責任，當為了對抗對岸施加的軍事壓力，必須延長國內兵役役期時，民進黨又因為政治與選舉考量，而不敢面對，如此不負責任的政府，早該下台一鞠躬。

她扛示，國防政策加入過多的政治算計，可能會延誤軍機，嚴重影響國家安全。尤其，民進黨政府現在又打出「抗中保台牌」來激化民眾情緒，試圖挽救自己的選情，這種做法絕對會再次推高兩岸對立的緊張氣氛。

對此，國防部回應表示，國防部是考量敵情威脅、防衛作戰兵力需求、4個月軍事訓練訓期短、訓練強度不足，以及少子化影響等因素就兵役役期進行通盤研議。而義務役役期調整為國家重大政策，國防部已與相關部會多次研商，待政策確定後將對外公布說明。

國防部 民進黨 抗中保台 徵兵制

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