上班時間帶女秘書上咖啡廳是否不妥？ 謝曉星：我不認為
原能會主委謝曉星上午前往立法院出席教育文化委員會報告並備詢，會前受訪就遭周刊爆料言語性騷擾、肢體碰觸女下屬，以及上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課一事，謝曉星表示目前因為在調查中不方便說，但目前上課都是在原能會內。被問及是否以前的方式不妥？謝曉星表示：「我不認為，不好意思」。並指外勤機要秘書，只要是公務有關是應該的，否則為什麼叫外勤？
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