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接教育部長？ 桃園副巿長高安邦在鄭文燦前忙搖手說沒

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園巿副巿長高安邦(左)今陪同巿長鄭文燦受訪，稍後被問是否接教育部長表示「沒有」。記者鄭國樑／攝影
桃園巿副巿長高安邦(左)今陪同巿長鄭文燦受訪，稍後被問是否接教育部長表示「沒有」。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦12月24日卸任前，是否有提早離開市政府或有別的計畫？鄭文燦今天上午主持市政會議前受訪，表示他12月25日會交接，也跟張善政準市長通了電話，會做好交接工作。

鄭文燦上午和副市長高安邦從市長辦公室出來，一起往會議室走準備參加市政會議。鄭文燦受訪時高安邦也站在後面，市長訪問結束後，記者問高安邦外傳將接任教育部長一事，高安邦連忙揮手說「沒有」，就沒再回應，不過媒體報導他接教育部長可能性很高。

對市政交接工作，鄭文燦說他請黃治峯秘書長組織交接小組，包括人事、秘書、財政、新聞等等的副首長來協助交接工作，讓市政可以無縫接軌，希望市政工作在一個穩定的基礎之上往前走，也祝福張善政市長領導桃園能夠發展得更好。

對於市長選舉過程中的訴訟是不是會繼續？鄭文燦表示如果屬於不實的消息，對政府形象或對市長個人的清譽有所影響，已經提出訴訟會攤在陽光下讓司法裁決，無中生有的抹黑是選舉秀這應該要改變。

鄭文燦 桃園市長 2022大選

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