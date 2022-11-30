聽新聞
test
0:00 / 0:00
接教育部長？ 桃園副巿長高安邦在鄭文燦前忙搖手說沒
桃園市長鄭文燦12月24日卸任前，是否有提早離開市政府或有別的計畫？鄭文燦今天上午主持市政會議前受訪，表示他12月25日會交接，也跟張善政準市長通了電話，會做好交接工作。
鄭文燦上午和副市長高安邦從市長辦公室出來，一起往會議室走準備參加市政會議。鄭文燦受訪時高安邦也站在後面，市長訪問結束後，記者問高安邦外傳將接任教育部長一事，高安邦連忙揮手說「沒有」，就沒再回應，不過媒體報導他接教育部長可能性很高。
對市政交接工作，鄭文燦說他請黃治峯秘書長組織交接小組，包括人事、秘書、財政、新聞等等的副首長來協助交接工作，讓市政可以無縫接軌，希望市政工作在一個穩定的基礎之上往前走，也祝福張善政市長領導桃園能夠發展得更好。
對於市長選舉過程中的訴訟是不是會繼續？鄭文燦表示如果屬於不實的消息，對政府形象或對市長個人的清譽有所影響，已經提出訴訟會攤在陽光下讓司法裁決，無中生有的抹黑是選舉秀這應該要改變。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言