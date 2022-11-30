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影／蔡英文請辭黨主席 曾銘宗狠酸：剛剛好而已

聯合報／ 記者莊昭文毛昱棋張善寧黃靖雯／台北即時報導
國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文為了敗選請辭黨主席只有「剛剛好」而已。記者莊昭文／攝影
國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文為了敗選請辭黨主席只有「剛剛好」而已。記者莊昭文／攝影

國民黨團上午召開記者會，被問到對民進黨敗選的態度，國民黨團總召曾銘宗表示，1126選舉是對蔡政府的期中考，結果「民進黨被死當」，至於蔡英文請辭黨主席負責，曾銘宗則狠酸是「剛剛好」而已。

曾銘宗表示，11月26日的選舉是對蔡英文政府的期中考，結果期中考民進黨不及格，首先他們要求蔡英文要負責，並認為蔡英文請辭黨主席「只有剛剛好而已」，至於行政院要大幅還是小幅改組，國民黨呼籲趕快做出決定來回應全民。

曾銘宗還說，國民黨目前還在觀察，到底民進黨要怎麼做，他認為民進黨現在派系內鬥太厲害了，他表示國民黨不想涉入，要再觀察一陣子，才會提出國民黨的因應措施和看法。

蔡英文 國民黨 民進黨 2022大選

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