影／蔡英文請辭黨主席 曾銘宗狠酸：剛剛好而已

國民黨團上午召開記者會，被問到對民進黨敗選的態度，國民黨團總召曾銘宗表示，1126選舉是對蔡政府的期中考，結果「民進黨被死當」，至於蔡英文請辭黨主席負責，曾銘宗則狠酸是「剛剛好」而已。

曾銘宗表示，11月26日的選舉是對蔡英文政府的期中考，結果期中考民進黨不及格，首先他們要求蔡英文要負責，並認為蔡英文請辭黨主席「只有剛剛好而已」，至於行政院要大幅還是小幅改組，國民黨呼籲趕快做出決定來回應全民。

曾銘宗還說，國民黨目前還在觀察，到底民進黨要怎麼做，他認為民進黨現在派系內鬥太厲害了，他表示國民黨不想涉入，要再觀察一陣子，才會提出國民黨的因應措施和看法。

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