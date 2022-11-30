兩岸小三通不開放 國民黨立委：難道要人民「白紙革命」

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，呼籲盡快開放小三通復航，立委陳雪生甚至搭上近日中國大陸「白紙革命」，舉起白紙諷刺，難道要金門馬祖人民舉白紙抗議，才要開放小三通復航嗎？

立委陳玉珍也指出，開放小三通復航是金門人民的迫切要求，陸委會日前稱，會在節日時開放，但冬至將至，是傳統團圓的節日，若來不及，至少1月春節應該開放。 國民黨立委陳雪生舉起白紙，拿中國大陸「白紙革命」做比喻，批評小三通遲遲不通，難道也要人民舉白紙抗議。記者曾原信／攝影 國民黨立委陳玉珍表示，之前民進黨為了選舉，暫不開放小三通還可以理解，如今戶外戴口罩都要解禁，為何小三通遲不通行。記者曾原信／攝影

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