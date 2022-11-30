兩岸小三通不開放 國民黨立委：難道要人民「白紙革命」
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，呼籲盡快開放小三通復航，立委陳雪生甚至搭上近日中國大陸「白紙革命」，舉起白紙諷刺，難道要金門馬祖人民舉白紙抗議，才要開放小三通復航嗎？
立委陳玉珍也指出，開放小三通復航是金門人民的迫切要求，陸委會日前稱，會在節日時開放，但冬至將至，是傳統團圓的節日，若來不及，至少1月春節應該開放。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言