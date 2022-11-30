上班時間帶女秘書上咖啡廳不妥？ 謝曉星：我不認為

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案調查小組，監察委員也因事涉職場性騷、霸凌下屬，已經申請自動調查。

謝曉星今天受訪表示，目前正在調查中，不方便說，目前若要上課也都在原能會。媒體問及「以前作法有待商榷？」，他表示「我不認為，不好意思」。他強調，外勤機要秘書只要是公務有關，他是應該的，否則為什麼叫外勤？功能性無法凸顯。

立法院教育文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。謝曉星會前接受媒體聯訪，被問及先前帶秘書去咖啡廳上課引起爭議，他表示，目前因為在調查中，不方便說。但目前上課都是在原能會內。

媒體追問「以前的方式有待商榷？」，謝曉星表示，「我不認為，不好意思」，他也強調，外勤機要秘書只要是公務有關，他是應該的，否則為什麼叫外勤？功能性無法凸顯。

媒體續問其他部會首長幾乎不會帶機要秘書做類似的事，謝曉星則說，他們沒帶機要秘書，但他們可能有帶隨身秘書，比如到某些地方開會、出差，還是會有的。

他強調，自己在上課時，可能會有業務要處理，另因自己沒有隨扈，很多沒機要秘書的首長也會有隨扈，出席院會，也會有首長有隨扈跟著，包含幫他設定平板，也曾看過有隨扈幫忙背電腦包。謝曉星再次表示，「如果一切都是為了公務，我覺得沒什麼」。

謝曉星也說，作為一位機要秘書，不僅是機要，還有秘書性質。其中，機要有貼身的性質，秘書就要做秘書相關工作，比如輸入資料或設定平板，只要是為了公務，公務就是為了原能會。他也表示，如果上網搜尋，目前機要秘書也沒有完全定義工作性質。

不過謝曉星也說，經過這件事情，確實應該更謹慎，「我應該要檢討」。

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