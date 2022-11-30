不滿侯友宜藉包裝卸責 恩恩爸嗆聲「誠摯邀請」公開談

恩恩案從選前持續討論到選後，日前媒體報導新北市長侯友宜私下透露是因為公開環節及各說法，外界反而會追究父母責任，這太殘忍。恩恩爸晚間發文批評，終於聽到侯真實心聲，但卻是出來帶風向卸責，侯若不收回這段話，就請公布行政調查內容，誠摯邀請立即約時間公開談，到底所謂真相是什麼。

資深媒體人黃暐瀚日前在直播中透露侯友宜私下對恩恩案一事的看法，並直呼自己「被說服了」；據黃分享，侯友宜被問到時說，自己不談恩恩案不是因為害怕，而是如果真的要把每個環節、恩恩爸和新北市政府的說法、時間軸攤開來看，反而回去追究父母有沒有責任，他覺得太殘忍了。該情況後來也被媒體報導，引發討論，有網友還大讚「太暖」。

恩恩爸稍早發文表示，自己過去七個月等不到一個真相，如今終於從黃暐瀚口中，聽到侯友宜的真實心聲了，不再是感同深受、好好做事的萬年口頭蟬，而是決定出來帶風向，告訴大家他沒有責任。

恩恩爸指出，侯友宜說內部報告查無疏失，但報告內容是什麼，沒有人知道；侯說不捨恩恩爸一直被自己的支持者攻擊，但也從未站出來阻止網路霸凌；侯也是順著霸凌言詞，用美化方式包裝它，說這一切都是恩恩爸家庭自己的錯。

恩恩爸認為，侯友宜那段話，說白話就是認為責任在父母，正如同侯每一次說的，大家都照規定，但自己也要告訴侯，他們身為父母也是照規定，而這個規定是新北市政府自己發明的，必須由衛生局同意才能派車，夫妻倆遵循防疫指引，聽從消防局勤務中心安撫、等待，換來的是孩子沒有了。

恩恩爸批評，侯友宜如今竟說怕真相攤開，說清楚每個環節，反而會被追究出夫妻倆的責任，這段話請侯自己收回去！如果侯不把話收回去，就請公布所有行政調查報告內容，「我們沒有你想的那麼軟弱」。

恩恩爸還說，恩恩走了，自己無法改變，但未能得到這81分鐘的真相，自己的心結無法解開；侯友宜說能同理喪子悲痛，更應能理解要真相的決心和想法，到底81分鐘內，相關局處的聯繫工作發生了什麼問題？要等一個真相還要等多久？還要再看幾篇侯包裝卸責的真情流露？「誠摯邀請你，我們立即約個時間公開談談，到底你所謂的真相是什麼！」

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