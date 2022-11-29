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屢被點名代表藍營補選立委 王鴻薇晚間聲明：我不會參與

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。本報資料照片
台北市議員王鴻薇。本報資料照片

國民黨台北市長當選人蔣萬安參選期間辭去立委，台北市立委第三選區立委須補選，屢遭外界點名可以一戰的台北市議員王鴻薇今天晚間表示，她不會參與立委補選，她已和黨部說明，無論徵召誰，她將全力支持並負責北松山區的輔選工作。

王鴻薇在臉書表示，她不會參選立委補選，因為登記日在本周五截止，為了讓黨部能夠及時徵召適當人選，她做出說明。

王鴻薇說，她27日已向國民黨秘書長黃健庭表達不會參選。今天早上她再向市黨部主委黃呂錦茹表示不會參選。

王鴻薇說，她感謝黨內部份同志和很多好朋友對她的期待，她不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得她如果參選，等於在議員選後一周內就跑去登記參選補選，很多媒體朋友已提醒她會立即背負「落跑」之名。

王鴻薇說，立委補選日是明年1月8日，而她將在今年12月25日就職，如果她參選，會被外界視為沒有必勝決心，無利於勝選，她已和黨部明言，無論徵召哪一位同志參選，將全力支持並負責北松山區的輔選工作。

王鴻薇 立委補選 台北市選舉

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