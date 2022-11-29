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精神衛生法三讀 立委王婉諭：如釋重負更任重道遠

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
2016年，王婉諭三歲多女兒「小燈泡」在西湖捷運站附近，遭思覺失調症患者王景玉隨機殺害，案發後民眾在現場擺放鮮花、卡片、娃娃抱枕、養樂多、蠟燭，為她祈福。 圖／聯合報系資料照
2016年，王婉諭三歲多女兒「小燈泡」在西湖捷運站附近，遭思覺失調症患者王景玉隨機殺害，案發後民眾在現場擺放鮮花、卡片、娃娃抱枕、養樂多、蠟燭，為她祈福。 圖／聯合報系資料照

精神衛生法修正草案今天在立法院院會三讀通過，明定強制住院改採法官保留原則，且採取參審制，強制住院不得超過60天。時代力量立委王婉諭表示，自己心情與其說如釋重負，更加任重道遠，未來會持續緊盯後續修法和落實情形。

王婉諭在臉書發文，指精神衛生法是她上任前對選民的囑託，這次修法後將帶動25個相關法案增修，今通過三讀只是「鋪建社會支持網絡的濫觴」，除了修法，政府部會也應重視精神衛生預算和挹注資源不足等問題。

王婉諭說，自己2020年上任後就率先提出精神衛生法修正草案，在立法院裡經過歷次逐條審查、政黨協商，總計長達 40 小時來回斡旋。王婉諭認為，台灣政府長期漠視精神病人處境，沒有提供足夠社區支持，也沒有建立醫療到社區體系間的轉銜，許多病人只能反覆在病房和家門間來回，也可能發生讓人心痛的的社會事件及長照悲歌，她的感受尤其沉痛與深刻。

王婉諭表示，自己極力爭取四大主軸改變，包括：一、明訂病人與家屬應該享有的社區支持服務項目，不再讓社區支持成為無法兌現的空頭支票。二、強制治療與緊急治療個案，提高醫療經費投注，降低醫院負擔及提高治療成效。三、要求政府落實保障住院病人相關權利，須例外限制時，應該要制定標準與指引，保障病人權益。四、加強橫向網絡連結，讓病人離院後，將協助病人的個案管理人員，可以提前到醫院進行出院準備，及時協助病友順利從醫院銜接到社區支持。

王婉諭指出，台灣每年只投注五億元經費在心理健康相關領域，等於每位國民每年只分配到 23元，和WHO會員國的預算中位數2.5美元（約新台幣75元）相比，不到三分之一，但國人精神醫療需求逐年增加，如何完善精神病人社區照顧和支持，需要政府投入更多資金，讓第一線人員有充足的支持，才能將理想化為實踐。

時代力量立委王婉諭（上排中）2020年在立法院舉行「病房與家門之間，佈建精障者社區生活的支點」精神衛生法修法公聽會，邀請專家學者與會，聽取各方意見。記者林伯東／攝影
時代力量立委王婉諭（上排中）2020年在立法院舉行「病房與家門之間，佈建精障者社區生活的支點」精神衛生法修法公聽會，邀請專家學者與會，聽取各方意見。記者林伯東／攝影
立法院副院長蔡其昌（右）敲槌三讀通過精神衛生法修正草案。記者葉信菉／攝影
立法院副院長蔡其昌（右）敲槌三讀通過精神衛生法修正草案。記者葉信菉／攝影
時代力量立委王婉諭（中）2020年在立法院舉行「病房與家門之間，佈建精障者社區生活的支點」精神衛生法修法公聽會，邀請專家學者與會，聽取各方意見。記者林伯東／攝影
時代力量立委王婉諭（中）2020年在立法院舉行「病房與家門之間，佈建精障者社區生活的支點」精神衛生法修法公聽會，邀請專家學者與會，聽取各方意見。記者林伯東／攝影
時代力量立委王婉諭（中）2020年在立法院召開《精神衛生法》修法提案記者會，希望中央的法令與政策可以往前端，協力地方佈建社區支持服務的資源，正視精神障礙家庭的困境。記者杜建重／攝影
時代力量立委王婉諭（中）2020年在立法院召開《精神衛生法》修法提案記者會，希望中央的法令與政策可以往前端，協力地方佈建社區支持服務的資源，正視精神障礙家庭的困境。記者杜建重／攝影

王婉諭 立法院

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