宴請聖露西亞總理皮耶 蔡總統：持續推動獎學金計畫

我國友邦聖露西亞總理皮耶率團訪台，今天與蔡英文總統、副總統賴清德進行雙邊會晤。蔡總統感謝聖露西亞長期在各國際場合，積極捍衛台灣的國際參與，相信未來台露兩國會秉持互惠互利的精神，繼續深化彼此的夥伴關係，並拓展更多合作機會，為兩國人民共同創造更大的繁榮。隨後蔡總統在國宴時也說，台灣會持續推動獎學金計畫以及華語教學，讓雙方的年輕人更了解彼此。

蔡總統表示，台灣和聖露西亞是彼此堅實的夥伴，這幾年也在基礎建設、蔬果產銷、資通訊教育及醫療衛生等領域，展開許多重要的合作，並且創造豐碩的成果。皮耶非常注重協助青年和婦女提升就業技能、實現創業夢想，她很高興彼此在這些面向，也推動許多重要的合作計畫。

蔡總統認為，面對威權主義擴張，民主夥伴更應該團結合作，並且壯大彼此的結盟力量，她要特別感謝聖露西亞長期在各國際場合，積極捍衛台灣的國際參與。

蔡總統指出，在今年的第77屆聯合國大會總辯論上，皮耶強烈捍衛台灣的國際參與；今年的「聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會」上，今天在場的教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）也積極為台灣發聲。對於這樣的堅定友誼，所有台灣人民都深受感動，她要再次對皮耶總理及其內閣團隊，表達誠摯的謝意。

隨後，皮耶表示，如今面對的全球挑戰，與15年前兩國復交的時候相比，大有不同。面對疫情、戰爭還有氣候變遷的影響，促使大家重新檢視工作路徑，並且尋求新的解決方案。他堅定相信，唯有共同合作，各個國家與當前的世代才能因應當代最嚴峻的挑戰。面對諸多威脅，必須尋求務實的解決方案。

皮耶指出，聖露西亞將把握每一個機會，重申尊重國家領土完整，恪遵國際法則，和平解決爭端，不介入他國內政。基於此信念，聖露西亞將持續支持，並宣揚台灣有意義參與聯合國各組織，以及所有國際機構的權利。

雙邊會晤後，蔡總統午間在總統府以國宴宴請皮耶。她表示，相信人民之間的連結是兩國關係的基石，台灣會持續推動獎學金計畫以及華語教學，讓雙方的年輕人更了解彼此，建立更強韌的友誼。 我國友邦聖露西亞總理皮耶率團訪台，蔡總統以國宴接待。圖／總統府提供

商品推薦