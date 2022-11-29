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開記者會重申美台「堅實非官方關係」 AIT處長孫曉雅提五目標

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國在台協會（AIT）29日舉行記者會，處長孫曉雅回應時事問題，她恭賀台灣舉行了一場充分展現選民意志的自由、公平選舉。圖／中央社
美國在台協會（AIT）29日舉行記者會，處長孫曉雅回應時事問題，她恭賀台灣舉行了一場充分展現選民意志的自由、公平選舉。圖／中央社

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今在內湖美國在台協會舉行記者會。孫曉雅重申，美國與台灣享有堅實的非官方關係，而AIT將聚焦支持台灣發展自我防衛能力、一同增進全球供應鏈韌性、支持台灣國際參與、深化台美經濟聯繫以及合作對抗資安威脅等五項目標。

此為孫曉雅自2021年7月上任處長以來的第二場記者會。孫曉雅表示，上述五項目標，都是美國總統拜登政府的關鍵優先政策目標，AIT依循美國和台灣人民利益，持續深化連結，也堅信美國對台灣支持，有助維持台海和平穩定，能打造更穩定、具韌性的印太區域。

孫曉雅也重申，美台夥伴關係清楚展示出，美對台支持堅若磐石，且依循「台灣關係法」、三個聯合公報及六項保證的一中政策，享美國跨黨派支持。

孫曉雅說明，美國仍會致力支持台灣的自我防衛需求，也會在海上執法、人道援助與救災方面一同努力，而台灣現是亞洲矽島、半導體圈關鍵，台灣是可信賴的可靠夥伴，美國也會和台灣合作打造安全供應鏈。

另外孫曉雅也認為，要和台灣合作，擴大台灣國際空間，例如讓台灣在多邊場域分享專才，且根本及法律上，支持台灣有意義的參與聯合國體系「是務實議題」。

而經濟連結方面，孫曉雅指出，美台經貿關係不僅限於高科技產業，2021年台灣是美國農產品第六大出口市場、第八大貿易夥伴，現在美台正進行美台21世紀貿易倡議，將擴展與台灣的經濟聯結。

孫曉雅並表示，在安全經濟領域中另一合作焦點，就是美、台迫切需要對抗資安威脅，美國會和台灣合作，努力保護關鍵基礎建設，讓公眾資料不受資安威脅，打造彼此學習長期夥伴關係。

孫曉雅也表示，台灣現已是先進經濟體和活躍民主社會，美台夥伴關係持續穩固深化，但區域和全球局勢，比以往任何時候都更具挑戰性、更複雜，她也要恭喜台灣的選民舉行民主選舉，期待與連任的候選人與新當選人合作。

美國在台協會 孫曉雅 半導體 一中政策 台灣關係法

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