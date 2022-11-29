蔣萬安立委補選各黨傷腦筋 學者看好民進黨的「他」

蔣萬安的立委補選，最後登記日為12月2日，只剩3天，目前除了民進黨確定由阮昭雄、吳怡農競爭提名外，國民黨、民眾黨都還在徵求第三選區（中山、北松山）的強棒，甚至不排除可以臨時入黨。國民黨雖有前立委羅淑蕾與議員王浩表態，民眾黨也有前議員林國成列入考慮，但具體人選仍在徵詢中。

藍白都在找人選

蔣萬安當選台北市長後，其立委席次將於28日至12月2日登記，1月8日舉行補選。國民黨已有前立委羅淑蕾表態願意接受徵召出戰，黨主席朱立倫則說，黨內仍在做參考民調，很快就有結果，會徵詢地方民意代表、重要人士的意見；民進黨目前由前北市議員阮昭雄、台北市黨部主委吳怡農競爭；民眾黨祕書長謝立功也表明不會缺席。

對於提名人選，國民黨祕書長黃健庭受訪時僅表示，相關人選都在徵詢意見中，還沒作決定，明（30日）中常會應該也還不會確定；民眾黨秘書長謝立功受訪時則說，目前還在分頭尋找人選，包括前市議員林國成等人都有考慮。兩黨內部面對採訪時，都有時間與人選的焦慮。

綠需找回中間選民

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時分析，中山、北松山向來是國民黨鐵票區，因此羅淑蕾出來選會有基本盤優勢，即使她過去爭議很多，但這次國民黨許多爭議很多的縣市長人選都有選上。另外，市議員王鴻薇甫當選議員尚未就任，意願不高，但陳俐甫認為，她在選舉期間砲打林智堅論文案有戰功，若能徵召出選應有優勢。

「吳怡農比較能吸引中間選民！」陳俐甫認為，阮昭雄是中規中矩的人選，且早早宣布不連任議員就是要選立委，但這次民進黨在台北市選得比想像中差，失去中間選民與年輕人支持是關鍵，吳怡農雖只有參選過立委與短暫擔任台北市黨部主委，但清新形象有助於吸引中間選民與年輕人。

補選對藍不利？

但東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，這次人選安排將反映新潮流與英系之間的競爭，吳怡農在擔任黨部主委時，可能也有一些黑料會被爆出，而阮昭雄沒有連任議員，參選的正當性較強。

施正鋒認為，羅淑蕾過去待過親民黨，而且很久沒有出來選，選民對其政黨認同會比較薄弱，至於頗被看好的王鴻薇與徐巧芯，他也直言兩人才剛當選，不適合出來補選。

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