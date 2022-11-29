孫曉雅：不會對兵役制度給建議、台積電赴美是市場推動
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今在AIT舉行記者會表示，美國不會對世界各地夥伴的兵役制度給建議，由夥伴自行決定。而被問到台積電到美國亞利桑那州設廠、是否會影響美對台安全承諾，孫曉雅也表示，台積電赴美投資是市場推動的決定，不會影響美國對於台灣的支持。
媒體提問，台灣近期可能會把兵役回復到一年，但引起年輕人反彈，有人更認為「為何什麼都要聽美國？」而美國是否對台灣兵役有過評估及給意見？
孫曉雅表示，美國沒有徵兵制，也不會對世界各地夥伴建議，由夥伴依照社會情況及需求，自行決定兵役制度。
有記者也問孫曉雅，台積電先進晶片製造移往美國生產，台灣人擔心讓美國更沒動機保護台灣。孫曉雅則表示，台積電到美國是多元化生產、市場推動(market driven)的決定，美國所能做的只有提供獎勵措施，也和其他競爭地點進行激烈競爭。
孫曉雅指出，她很高興美國吸引到台積電來投資，但該投資決定不會影響美國對於台灣的支持，她強調「台灣關係法」是1970年代末簽署，當時台灣還沒成為先進半導體產業要角？
孫曉雅表示，美台關係奠基在許多不同議題，例如台灣是美國重要農產品出口國、雙方人民交流多，也共享許多價值，台積電投資是單一決定、很大投資但「不會改變任何事情」。
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